(Görüntülü Haber) Kumluca Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşlerde Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Kumluca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 3 gün süren yağlı güreşler, başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erdi. Karatepe Stadı'nda yapılan güreşlerde 67'si başpehlivan olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık 1100 güreşçi mücadele etti. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ilk defa boylarında birinci olan pehlivanların bir üst boya çıkma hakkı verilen güreşleri Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve Atay Uslu, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda güreş sever izledi. Son gün sabah erken saatlerde başlayan güreşler sırasında pehlivanlar zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen güreşçilerden bazıları ambulansla hastaneye götürüldü. Özellikle başpehlivanlık güreşlerinde bazı güreşçiler hakem kararlarına itiraz etti. Yaşanan gerginlikleri sahaya giren emniyet güçleri yatıştırdı. Çeyrek final müsabakalarında başpehlivanlardan İsmail Balaban ve ikiz kardeşi Turan Balaban rakip oldu. İki pehlivanın da kıran kırana yaptığı mücadeleyi İsmail Balaban kazandı. Güreşlerin finalinde ise Ali Gürbüz ve İsmail Balaban karşılaştı. Normal süresinde birbirlerine üstünlük sağlayamayan başpehlivanlar için puanlamaya gidildi. Her iki başpehlivanın de kontrollü bir mücadele ortaya koyduğu müsabakada rakibinden puan alan Ali Gürbüz, rakibinin bir de ihtar almasıyla puanlama süresini tamamladı ve başpehlivan oldu. İsmail Balaban'ın ikinci olduğu güreşlerde Şaban Yılmaz ve Serhat Balcı ise üçüncülüğü paylaştı. Güreşlerde başaltında Süleyman Başar, büyük ortada Cengizhan Şimşek, küçük orta büyük boyda Yusuf Minta, küçük orta küçük boyda Barış Bayer, deste büyük boyda Süleyman Kozakoğlu, deste orta boyda Serdar Yıldırım, deste küçük boyda Özgür Can Duman, ayak boyda Eren Kalkan, tozkoparanda Görkem Yasin Şefik, teşvik-2'de Serhat Atalay, teşvik-1'de Arif Kapar, minik-2'de Güvencan Türkoğlu, minik-1'de Halil Ceylan birinci oldu. Güreşlerde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz ve diğer pehlivanların kupa, madalya ve sponsorlar tarafından hazırlanan hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Başpehlivan Ali Gürbüz, çok mutlu olduğunu, bundan sonra diğer güreşlerde de başarılı dereceler elde etmek için çalışacağını söyledi. Güreşlerdeki başarısını yeni transfer olduğu Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve Serik halkına hediye ettiğini aktaran Gürbüz, "Güzel mücadele ettim. Rakiplerim zorluydu" dedi. Ak Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa eden Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da, ata sporu yağlı güreşin Kumluca ve yöresinde sevilen bir spor olduğunu, buna bağlı olarak pehlivanların güreşlerde kıran kırana mücadele ettiklerini söyledi. Kumluca güreşlerinde yapılan ağalık ihalesini ise Özel Medikum Hastanesi adına 150 bin lira veren Başhekim Dr. Galip Öztekin kazanırken, ağalık koçu ise Kumluca Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Güreşlerden görünüm - Yenilenlerin itiraz etmeleri ve tribünlerden gelen tezahüratlar - Kırkpınar Başpehlivanı da olan Kumluca Belediyesi güreşçisi Hasan Tuna'nın güreşlere veda etmesi - Final güreşleri - Kupa töreni (FOTOĞRAFLI)