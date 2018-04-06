(Görüntülü Haber) Kulüp başkanlarından EURO 2024 adaylığına kameralı destek

İSTANBUL,() - Türkiye'nin UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığı için yürütülen çalışamalara Spor Toto Süper Lig kulüpleri başkanlarından ve Kulüpler Birliği Vakfı'ndan da destek geldi. Kamera karşısına geçen kulüp başkanları, şampiyonaya ev sahipliği yapacak şehirler sorulduğunda ilk akıllarına gelen kelimeleri söyledikleri çekimlerde eğlenceli anlar yaşandı. Güzel görüntülerin yer aldığı çekimde, Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Bursapor Başkanı Ali Ay, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kasımpaşa Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Teleset Mobilya Akhisarspor Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Özdemir yer aldı. Şehirler sorulduğunda kulüp başkanlarının verdiği cevaplar ise şu şekilde: İSTANBUL: Ali Ay (Bursaspor): Boğaz Köprüsü ve Boğaz Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Boğaziçi Hilmi Öksüz (Kasımpaşa): İmparatorluklar şehri İstanbul Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Boğaz Fikret Orman (Beşiktaş): İstanbul deyince ilk aklıma Vodafone Park geliyor Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Kız Kulesi Adil Gevrek (Evkur Yeni Malatyaspor): Dünyanın başkenti olacak BURSA: Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Yeşil Bursa Ali Ay (Bursaspor): Timsah diyeyim. Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Yeşil Fikret Orman (Beşiktaş): İskender kebap aklıma geldi ESKİŞEHİR: Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Büyük taraftar Ali Ay (Bursaspor): Çiğ börek Mehmet Sepil (Göztepe): Eskişehir bizim maçımız, final maçımız Hilmi Öksüz (Kasımpaşa): Tam bir spor kenti diyebileceğimiz bir şehrimizdir Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Üniversite Adil Gevrek (Evkur Yeni Malatyaspor): Futbol duygusu olan bir şehir Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Futbol ANKARA: Ali Ay (Bursaspor): Ankara başşehrimiz Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Başkent Mehmet Sepil (Göztepe): Anıtkabir Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Başkent Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Başkentimiz KONYA: Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Mevlana Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Mevlana Fikret Orman (Beşiktaş): Mevlana Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Alaattin Tepesi GAZİANTEP: Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Fıstık Mehmet Sepil (Göztepe): Kebap Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Güzel yemekler Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Baklava TRABZON: Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Karadeniz Ali Ay (Bursaspor): Samimiyet Mehmet Sepil (Göztepe): Güzel ormanları Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Balık Fikret Orman (Beşiktaş): Mezgit balığı Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Sümela Manastırı KOCAELİ: Ali Ay (Bursaspor): Körfez şehri Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Sanayi şehri Mehmet Sepil (Göztepe): Futbol takımı Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Sanayi ANTALYA: Ali Ay (Bursaspor): Turizmimizin merkezi Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Turizm Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Antalya tatil Fikret Orman (Beşiktaş): Tatil Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Deniz Hilmi Öksüz (Kasımpaşa): Turizm kentimiz