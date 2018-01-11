(Görüntülü Haber) Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş ile Antalya Valisi Karaloğlu, Fenerbahçe'yi ziyaret etti

ANTALYA, ()





Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe Futbol Takımı'nı kamp yaptığı otelde ziyaret etti.



Bakan Kurtulmuş ve beraberindekileri, teknik ve idari heyetle futbolcular otelin girişinde karşıladı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, teknik direktör Aykut Kocaman ve oyuncularla sohbet etti. Fenerbahçe kampında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Bakan Kurtulmuş, sarı lacivertli ekibe başarılar diledi.



Takım kaptanı Volkan Demirel, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a imzalı forma hediye etti.