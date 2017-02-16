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(Görüntülü Haber) Krasnodar Teknik Direktörü Shalimov: "Hem oyundan hem de sonuçtan memnunuz"

"Krasnodar'ın görevi gol yememekti" Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Fenerbahçe'yi 1 - 0 yendikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Shalimov, Krasnodar'ın Fenerbahçe...

"Krasnodar'ın görevi gol yememekti" Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Fenerbahçe'yi 1 - 0 yendikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Shalimov, Krasnodar'ın Fenerbahçe karşısındaki görevinin gol atmalarına izin vermemek olduğunu söyledi. Teknik adam, maçla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı; "Zor bir maç oldu. Zaten kolay olmasını da beklemiyorduk. Hem oyundan hem de sonuçtan memnunuz. İkinci yarıda biraz yavaştık fakat bu bizim sonuna kadar hazır olmadığımızı gösteriyor, çünkü bu daha ilk resmi maç. Amacımız evimizdeki ilk maçta gol yememekti. Bizi Türkiye'de neyin beklediğini biliyoruz, fakat bir hafta sonra olacak, şimdi düzelmemiz gerek." Shalimov son olarak şunları söyledi; "Rakibimizin bize fırsat verdiği şekilde oynadık, yeteri kadar pozisyon yarattık, fazlasını da yapabilirdik. Bu ilk maçımız. Bu yüzden çocukları övebilirdim, rakibe hiç imkan sağlamadık. Benim düşüncem, sonucun olumlu olduğu yönünde."

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