HASAN YILDIRIM-MUSTAFA ÖZDABAK - İSTANBUL / Türk Hava Yolları (THY) Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe'nin bayrağı, İstanbul Boğazı'nda dalgalanmaya başladı. Fenerbahçe'nin THY Euroleague'de şampiyon olması sonrası Valilik izniyle Sarı-lacivertli bayraklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü asıldı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Sarı-Lacivertli dev Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, Stat Müdürlüğümüz tarafından asıldı. Bayrakların köprülere asılması sırasında gerek Karayolları Genel Müdürlüğü gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğü personeli de kulüp personellerimize yardımcı oldu" denildi.
(Görüntülü Haber) Köprülere Fenerbahçe bayrağı asıldı
HASAN YILDIRIM-MUSTAFA ÖZDABAK - İSTANBUL / Türk Hava Yolları (THY) Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe'nin bayrağı, İstanbul Boğazı'nda dalgalanmaya başladı. Fenerbahçe'nin THY Euroleague'de şampiyon olması sonrası Valilik...
26 Mayıs 2017 Cuma 10:53
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