(Görüntülü Haber) Konyaspor, Karabükspor maçının hazırlıklarına başladı

Tolga YANIK/KONYA,() Atiker Konyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular koşunun ardından tesislere geçerek yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise 8’e 2, şut çalışması ve yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.