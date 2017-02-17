(Görüntülü Haber) Koç Spor Fest Kış Oyunları Erciyes'te başladı

Koç Holding'in 2006 yılından bu yana yürüttüğü Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonu olan 'Koç Spor Fest Kış Oyunları', Erciyes Kayak Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek etkinliğe 40 üniversiteden 500 sporcu katıldı. Koç Spor Fest Kış Oyunları'nın Kayseri etabı Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı mevkiinde başladı. Etkinlikte Türkiye'de ilk defa Snowboard Cross ve Ski Cross sporlarının yanı sıra festival kapsamında Türkiye Şampiyonaları ile eş zamanlı olarak kayak ve snowboard tutkunu üniversiteli katılımcılar yarıştı. Festival hakkında bilgi veren Koç Holding Kurumsal Marka Müdürü Okyar Tuncel, "34 şehirde 35 üniversiteyi ziyaret eden Koç Spor Fest, kış oyunları müsabakaları için Erciyes'te bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Erciyes son yıllarda sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın sayılı kış spor merkezleri haline geldi. Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirdiğimiz etkinliği Erciyes'ten sonraki ikinci etabını 2-5 Mart'ta Erzurum Palandöken'de gerçekleştireceğiz" dedi.