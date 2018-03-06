(Görüntülü Haber) Kızıyla öğrendiği ip atlamayla maratonda dünya rekoru kırdı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - KIZIYLA ip atlamayı öğrenen Volkan Yıldız (38), 42 kilometre maraton koşusunda ip atlayarak bitiş çizgisine ulaşıp dünya rekoru kırdı. Maratonu 3 saat 29 dakikada 54 saniyede koşan Yıldız, ABD'li atlete ait dünya rekorunun yeni sahibi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda rekorunun tescillenmesini bekliyor. Kocaeli'de oturan Volkan Yıldız, 6 yıl önce kızı Zeynep Asya'yla gittiği parkta oynadıkları topun ağaçta kalması sonrası fazla kilolu olduğunu fark ederek spor yapmaya karar verdi. 90 kiloya ulaşan Yıldız, kilo vermek için başladığı koşuda maratonlara katıldı. Yıldız, kendisine hedef olarak belirlediği 42 kilometreyi 3 saatin altında tamamlama amacına 3 yılda ulaştı. Katıldığı yarışlarda maraton koşusunu 2 saat 51 dakikada tamamlayan Yıldız, daha sonraki koşuda farklı neler yapabileceği yönünde araştırma yaptı. Bu dönemde spor mağazasını gezen Yıldız, kızının ip atlamayı öğrenmek için ip satın almayı istemesiyle hayatında yeni bir dönem başladı. İP ATLAMAYI KIZIYLA ÖĞRENDİ Kızıyla ip satın almadan önce ip atlamayı hiç denemediğini anlatan Yıldız, hem kızının hem kendisinin kısa sürede ip atlamayı öğrendiğini belirtti. Koşularda farklı şeyler yapmak için ip atlamayla maraton koşmaya karar verdiğini aktaran Yıldız, "Spor mağazası gezerken kızım ip atlamayı öğrenmek istediği için ip satın aldık. Kızıma, 'Ben ip atlamayı bilmiyorum ki ilk önce kendim öğreneyim sonra sana öğreteceğim' dedim. Daha sonra hem ben hem kızım ip atlamayı öğrendik. Yaklaşık 1 yıl önce ip atlamayla koşulara katılmaya karar verdim. Katıldığım yarışlarda 5-10 kilometre yarıştım. İstanbul Maratonu'nda koştum, kendimi denedim ve yapabildiğimi gördüm" dedi. DÜNYA REKORU KIRDI, GUİNNESS'TEN TESCİL BEKLİYOR Yıldız, dünya rekoru ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alma hedefiyle 13. Uluslararası Antalya Runatolia Maratonu'na katıldığını anlattı. Maratonda 42 kilometreyi ip atlayarak 3 saat 29 dakika 54 saniyede koşup, bitiş çizgisine ulaştığını belirten Yıldız, ABD'li atlet Jerry Knox'a ait 4 saat 20 dakikalık dünya rekorunun yeni sahibi olduğunu söyledi. Maratonda ip atlama rekoruyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yer almak için müracaatta bulunduğunu dile getiren Yıldız, yarışta çekilen görüntüleri yetkililere teslim edilip, rekorun tescillenmesini bekleyeceğini belirtti. BAŞARISINI AFRİN ŞEHİTLERİNE ARMAĞAN ETTİ Yarışta kazandığı başarının kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Yıldız, "Guinness Rekorlar Kitabı'nda maratonda ip atlayarak koşmada 3 saat 29 dakika 54 saniye tamamlama rekorunu Türkiye'ye kazandırmak istiyorum. Maratonda dünya rekoru kırdım. Bu başarımızı Afrin'deki şehitlerimize, kızıma ve koşu dünyamız gurubu üyelerine armağan ediyorum" dedi.