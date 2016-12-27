(Görüntülü Haber) Kırklarelispor-Gaziantepspor Soyunma Odaları

GAZİANTEPSPOR teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Kırklarelispor'u 4-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçını değerlendirirken şunları söyledi: "Maça istediğimiz gibi başlamamalmıza rağmen kısa sürede oyunu kontrol altına aldık. Bireysel hatalardan 10-15 dakikalık süre içerisinde rakibimize verdiğimiz 3-4 pozisyon var. Attığımız 4 tane gol var, çok daha fazla olabilirdi. Özellikle hücuma çıkışlar biraz daha dikkatli olabilseydik daha farklı bir skor ortaya çıkardı." İbrahim Üzülmez, 2'nci yarıda çok daha iyi bir Gaziantepspor'un izleneceğini vurgularken şöyle konuştu: "Kesinlikle transfere ihtiyacımız var. Kadro yapılanmasını iyi yapmamız lazım. Özellikle bazı mevkilerde çok oyuncumuz var, bazı mevkilerde eksik oyuncuların olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 1-2 gün içerisinde başkanımızla da konuşup, yapılanmayı iyi yaparsak, bu oyuncu grubunu inandırmalıyız. Çaykur Rizespor maçında takımı çok fazla tanıma şansımız yoktu. Beşiktaş maçında oyuncularımızın mantalite anlamında çok doğru işler yaptığını söyleyebiliriz. İkinci yarı eğer ki bu savaşın içerisinde inanan oyuncu grubuyla beraber yola çıkacağız ama gerekli takviyeleri, transferleri yaparsak, Gaziantepspor'un bu ligde çok daha adından söz ettireceğine inanıyorum. Sadece bir kaç mevkide ihtiyacımız olan oyuncuları transfer edebilirsek çok daha güzel şeyler yapacağız." "ÇARŞIYA BİLE BİR DEFA ÇIKTIM" Göreve geldiği günden bu yana 24 saat takımın başarısı için çalıştığını anlatan İbrahim Üzülmez, sözlerine sşöyle devam etti: "Gaziantepspor'un daha iyi olmasıyla ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün 15 yaşında bir kardeşimizi sahaya sürdük ve golünü attı. Eleştiriye ben her zaman açığım ama Beşiktaş maçındaki kulübede tavrım ve yapımdan biraz futbolun içerisinde olan insanların o gol atma isteğimizin ne kadar olduğunu gören insanın bazı şeyleri anlayabileceğini düşünüyorum. Bazı ön yargılı insanlar olabilir tabi ki bu insanlar zaten sosyal medyadan bir takım eleştiriler yapıyorlar. Geçen sene önemli bir iş başardım, ben bu taşın altına elimi soktum. Bu gemiye bindik, bu gemi sadece İbrahim Üzülmez ile yürümez. Bu kadar tepki böylesine maçtan sonra değil, tribünleri doldurun. Gaziantepspor sadece İbrahim Üzülmez'in değildir. Gaziantepspor bu ülkenin en önemli camialarından biridir. Gaziantepspor bu ülkenin lokomotiflerinden biridir." "ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM" Beşiktaş'ta 11 yıl oynadığını hatırlatan İbrahim Üzülmez, son olarak, "Beşiktaşlı'yım ama ben Beşiktaş maçı öncesinde oyuncularımı nasıl motive ettiğimi de ben bilirim. Beşiktaşlıdır, odur, budur gibi sığ düşünceleri artık kenara bırakmak lazım. Bugün Gaziantepspor'un ekmeğini yiyorsam, Gaziantepspor'u ayağa kaldırmak için 24 saat tesislerden çıkmayan bir yapı içerisinde olacağım" dedi. BİLGİN ERDEM: "GOLLER BİREYSEL HATALARDAN" Kırklarelispor teknik direktörü Bilgin Erdem ise Süper Lig ekibine karşı zor bir ücadeleye çıktıklarını ifade ederken şöyle konuştu: "Maça iyi başladık, iyi pozisyonlarımız vardı. Bireysel hatalardan goller yedik. Klasik hastalığımız bugünde devam etti. Kalitede ön plandaydı, karşımızda Süper Lig ekibi var. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Hakemleri tebrik ediyorum, çok güzel bir maç yönettiler. Türkiye'de hakem yok diyorlar, alın işte size hakem. Bizim çok canımız yandı hakemlerden, bugün müthiş bir maç yönettiler. Hepsini tebrik ediyorum."