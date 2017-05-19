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(Görüntülü Haber) Kayserisporlu Umut Bulut: "Kümede kalmanın sevincini yaşıyoruz"

KAYSERİSPOR'un golcü futbolcusu Umut Bulut, "Spor Toto Süper Lig'de kalmanın sevincini yaşıyoruz' dedi. Sezon başında memleketi Kayseri’nin Süper Lig'deki temsilcisi Kayserispor’a transfer olan milli futbolcu Umut Bulut, şunları söyledi: ''Lig...

KAYSERİSPOR'un golcü futbolcusu Umut Bulut, "Spor Toto Süper Lig'de kalmanın sevincini yaşıyoruz' dedi. Sezon başında memleketi Kayseri’nin Süper Lig'deki temsilcisi Kayserispor’a transfer olan milli futbolcu Umut Bulut, şunları söyledi: ''Lig başladığında herkesin olduğu gibi Kayserispor’un da hedefleri vardı ama sezonun başlarında sıkıntılı zamanlar geçirdik. İkinci yarı çok iyi bir çıkış yaşadık. Önemli olan bu süreci iyi atlatabilmekti. Biz de kümede kaldık, bunun sevincini yaşıyoruz. Şu an moralimiz çok iyi düzeyde. Kalan 3 maçta alabileceğimiz kadar puan alıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Kayseri’yi ve Kayserispor’u çok seviyorum. Özellikle sezonun ikinci yarısında büyük destek verdiler sağ olsunlar. Takım olarak biz de sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarının tamamına yakınını kazandık. Bu da bizim için artı bir motivasyon oldu. Önümüzdeki sezon Allah nasip ederse Kayseri taraftarıyla daha güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum."

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