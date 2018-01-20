Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Teğmen Karlı, kadın korucuları eğitip, 'Ejder' komandolarla operasyona çıkıyor
Bingöllü Kadın Subay
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11...
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...
Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 24 yaralı
Katliam gibi kaza 6 ölü...

(Görüntülü Haber) Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: ''Galatasaray'dan puan almak istiyoruz''

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ() Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, pazartesi günü sahalarında oynayacakları Galatasaray maçından en az bir puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Kendi tesislerinde sezonun ikinci yarısının...

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ() Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, pazartesi günü sahalarında oynayacakları Galatasaray maçından en az bir puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Kendi tesislerinde sezonun ikinci yarısının ilk antrenmanına çıkan Kayserispor, Galatasaray hazırlıklarına devam etti. Antrenmandan önce basın mensuplarıyla konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Sahaya en az 1 puan parolası ile çıkacağız. Her sezon şampiyonluk için mücadele eden ve başlarında çok tecrübeli bir antrenör olan takıma karşı oynayacağız. Taraftarımızın desteği ile sahadan puanla ayrılmak ve sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu. "TRANSFERİ KAPADIK" Devre arası transfer döneminde Artem Kravelts ve William De Amorim'i kadrosuna katan Kayserispor başka bir transfer yapmayacak. Takımdan 2 ya da 3 sporcuyu yollamaları gerektiğini kaydeden Rumen teknik direktör Sumudica, Artem ve Kravets'i takıma kazandırarak transferi kapattıklarını kaydetti. Kupa eşleşmesi hakkında da konuşan Sumudica, yarı final yolunda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yüzde 50 şanslarının olduğunu söyledi. Sumudica, "Karşımızda sezonun ilk yarısında oynadığımız Akhisarspor olmayacak. Takviye yapmış ve daha iyi duruma gelmiş durumdalar, iki takımı da zor bir maç bizi bekliyor. Kazanıp adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314