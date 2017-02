(Görüntülü Haber) Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Tek amacımız ligde kalmak"

Başkan Bedir: ''Galatasaray maçı geride kaldı'' Umut Bulut: "Kiminle oynadığımız değil, sonuçlar önemli'' Kayserispor, Galatasaray maçından sonra ara vermeden Bursaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, ''Tek hedefimiz Kayserispor'un ligde kalması, başka bir şey düşünmüyoruz. Şu an tek hedefimiz bu" dedi. Ligde Fenerbahçe'nin ardından deplasmanda Galatasaray'ı da mağlup eden Kayserispor müsabakadan sonra kente gelerek ara vermeden Bursaspor maçı için antrenmanlarına başladı. Antrenman öncesi soruları yanıtlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, ''Son haftalarda ciddi bir şekilde yükselişimiz var. Hem oyunsal hem güç anlamında yukarıya doğru tırmanıyoruz. Bu iki maçlık bir periyottu. Daha önümüzde oynayacağımız çok maç var. Bu galibiyetlerin önemli olabilmesi için önümüzdeki maçlardan da galibiyetle ayrılmamız lazım. Şu an için puan olarak beklediğimizin üzerinde gidiyoruz. Bu da hedef koyma açısından çok önemli. Yeni oyuncular da katıldı. Artık birlikte oynamaya başlıyoruz ve takım olmaya başlıyoruz. Herkes takımın içinde yer almaya başladı, bir birlik ve beraberlik oluşmaya başladı. Eğer bunu başarabilirsek daha iyi sonuçlar ve çok daha güzel galibiyetler alabiliriz diye düşünüyorum. Daha önce de söyledim. Tek hedefimiz Kayserispor'un ligde kalması, başka bir şey düşünmüyoruz. Şu an tek hedefimiz bu" dedi. Yalçın, Cuma günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Bursaspor maçıyla ilgili olarak da, ''Bursaspor maçında taraftarımızı bekliyoruz. Sezonun geri kalanında iç sahada oynayacağımız 8 maçta da onlara çok ihtiyacımız var. Onların itici gücüne ihtiyacımız var. Sporcularımızın onların desteğine ihtiyacı var. Onlarla iyi bir uyum gösterirsek sporcularımız daha iyi, daha moralli ve konsantre olacaktır. Bursaspor çok güçlü ve üst sıralarda yer alan bir takım. Çok zor bir takım bizi bekliyor. Maç arası da yakın geldi biraz ama biz bu 4-5 günde sporcularımızı iyi değerlendirerek maça en sağlıklı ve hazır halde çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu. UMUT BULUT: ''KİMİNLE OYNADIĞIMIZ DEĞİL, SONUÇLAR ÖNEMLİ'' Sarı kırmızılı takımın forveti Umut Bulut, Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray maçını da kazandıklarını, önemli olanın kiminle oynadıklarının değil, aldıkları galibiyetlerin olduğunu kaydetti. Bulut, ''Fenerbahçe maçından önce de söylemiştim. Bizim kiminle oynadığımız önemli değil. Puan ya da puanlar almamız lazımdı. Allah'a şükür içeride ve dışarıda çok güzel sonuçlar aldık. Asıl puan almamız gereken maçlar başlıyor. Bursaspor maçı ve sonrasında puanlar almamız gerekiyor. Bu hafta Bursaspor, sonra Çaykur Rizespor maçı var. Onları da kazanarak tehlikesiz yerlere gelmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Önce Fenerbahçe maçında bizi yalnız bırakmadılar. Galatasaray maçından sonra da bizi havaalanında karşıladılar. Ben inanıyorum ki Bursaspor maçında da bizi yalnız bırakmayacaklardır. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Kayserispor'un başarılı futbolcusu Hakan Aslantaş ise, "İki zor maçta alınan galibiyet sevindirici bir olay. Takımda herkes mutlu. Taraftarımızla birlikte bunu yaşadığımız için mutluyuz ama asıl hedefi unutmamamız lazım. Çok sevindik çok mutlu olduk ama asıl amacı unutmamamız lazım. Kayserispor'un hak ettiği yer ligdir. Ligde nasıl kalacak bunun için tek tek ve maç maç gideceğiz. Tabii ki zor maçlar da var. Yenileceğimiz maçlar da olacak tabii ki. Şu an her şey iyi gidiyor. Ama kötü giderken de birlikte olmamız gerekiyor. zaten hocamız bunu çok güzel yapıyor. Biz panik yaparken o hep sakin kalıyor. İyi günleri de hazırlıyor, kötü günleri de hazırlıyor" şeklinde konuştu. Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç de, "Galatasaray'a karşı güzel oynadık, kompakt oynadık. Ama maalesef üçüncü golü göremedik. Önemli olan üç puandı onu aldığımız için mutluyuz. Bursaspor maçı çok zor bir maç. O maçı yenerek puanımızı 22 puan yapıp altlardan kurtulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ara vermeden Bursaspor ile Cuma günü kendi sahasında yapacağı müsabaka için hazırlıklara başlayan Kayserispor antrenmanında düz koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenmana Galatasaray maçında sakatlanan Kana Bıyık katılmadı. BAŞKAN BEDİR: ''GALATASARAY MAÇI GERİDE KALDI'' Bursaspor ile yapılacak olan müsabakanın ilk antrenmanına çıkan sarı-kırmızılılarda Başkan Erol Bedir, bir müddet antrenmanı izledi. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bedir, "Ben teknik heyeti ve sporcuları tek tek tebrik ediyorum. Gerçekten sıkıntılı dönemde birkaç maç üst üste kazandık. Daha da fazla umutlandık. Ama Galatasaray maçı geride kaldı. Bu maçlar önemli maçlardır. Vitrin maçlarıdır. Ama bu maçlardan galip gelmenin bir anlamının olabilmesi için Bursaspor maçını ve önümüzdeki maçları da kazanmamız lazım. Sonuçta her maça üç puan veriyorlar. Kazandığımız maçların keyfini yaşamaya zamanımız yok. Çok geride kalmışız. Elimizde olsa da haftada birkaç maç yapsak. Kazansak ki kaybettiğimiz şeyleri telafi edebilelim. İnşallah Cuma Günü oynayacağımız Bursaspor maçını da kazanırsak hedeflediğimiz yere hızla tırmanırız. Gerek ben, gerek şehir gerekse de bu takım duramıyoruz. Buralarda olmak istemiyoruz. Ama bu bizi paniğe sevk etmiyor. Düşünerek, sabırlı davranarak önümüze bakıyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor zamanda bize omuz veriyorlar elimde olsa da tek tek hepsinin gözlerinden öpsem" dedi.