(Görüntülü Haber) Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir Gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemiyoruz

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, bu sezon çok sıkıntı çektiklerini, ancak ligde kalmayı başardıklarını belirterek gelecek sezon için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Bedir, ''Şimdiden gelecek sene bu sıkıntıları yaşamak istemediğimizden, neler yapabiliriz diye uğraş içindeyiz'' dedi.

Takım Karabükspor ile yapılacak müsabaka için çalışmalarına devam ederken, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, gelecek sezon için çalışmalara başladı. Kulüp başkanı Erol Bedir, bu sezonda çok sıkıntılar çektiklerini belirterek, ''Çok şükür Konyaspor galibiyeti ile birlikte tüm sıkıntımızı üzerimizden attık. O maçta ligin panetini aldık. Son üç haftaya rahat girdik, artık bir korkumuz kalmadı. Yine de mücadelemize devam ediyoruz. Herhalde sezonun ilk yarısında biri çıkıp 'Kayserispor ligde kalmayı garantileyecek' deseydi, 'bu iyi değil, soğukta kalmış herhalde' diyebilirlerdi. Yönetim, medya ve taraftar olarak bir araya geldik ve takımı buralara kadar getirdik. Kafada ligi bitirmek olmaz. Adınızda Kayseri varsa her ne olursa olsun, elinizden geleni yapmak zorundasınız. Biz de onu yapmaya çalışacağız. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Karabükspor ve son hafta evimizde oynayacağımız Medipol Başakşehir maçını kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligi bu şekilde tamamlayacağız'' diye konuştu.

Başkan Bedir, ''Bir taraftan da şimdiden gelecek sene bu sıkıntıları yaşamak istemediğimizden neler yapabiliriz diye uğraş içindeyiz. Bir toplantı yaptık. Arkadaşlarımız alt yapı, stadyum, yeni tesisler ve diğer ufak tefek işlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Yeni sezonla birlikte çok daha iyi bir Kayserispor'u taraftarımıza izletmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bunu başarırız ifadelerini kullandı.