(Görüntülü Haber) Kayserispor - Galatasaray maçının ardından (3)

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Eğer hakemler benim lehime böyle hatalar yaparsa ben şampiyon olurum" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Bir oyuncu değişikliği hakkım daha olsa onu da kullanırdım" Olcay DÜZGÜN - Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () Süper Lig'in 18'inci haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan ve konuk takımın 3-1 kazandığı maçın ardından her iki takımın teknik direktörü de açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Hakemin yardımlarıyla ilk 15 dakikayı rakip takım 2-0 önde götürdü. Bugüne kadar hakemler hakkında bir şey söylemedim. Tabii ki iyi oynadığımızı söyleyemem. Galatasaray büyük bir takım ama attığı ilk gol bir metre ofsayttı. Sonra ikinci golü yedik. İkincisi Umut'un pozisyonu. Bu pozisyonu herkes gördü. Beraberliği yakalayacak fırsatları elde ettik. Galatasaray gibi büyük bir camianın futbolcuları nasıl oluyor da yerde yatıp zaman geçirmeye çalıştı? İyi oynuyorsunuz, maçı hızlandırıyorsunuz. Rakip takımın oyuncuları maçı yavaşlatıyor. İlk maçı Galatasaray'a yine kaybetmiştik. Bu takım 30 puanı sahada mücadele ederek kazandı. Bizim lehimize hata yapılan hiçbir maçtan 3 puan kazandığımızı hatırlamıyorum. Taraftarlardan takım adına özür dilerim. Eğer hakemler benim lehime böyle hatalar yaparsa ben şampiyon olurum. Çünkü Kayserispor güzel futbol oynuyor" ifadelerini kullandı. GALATASARAY CEPHESİ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise "İlk yarı özellikle 25 dakika Galatasaray'ın bundan sonraki oynamak istediği oyunla ilgili herkes bilgi sahibi olmuştur. İkinci yarıya başlayabileceğimiz en iyi takımla başladık. İyi ve derin bir kadroyla karşılaştık. Kayserispor her takımı yenebilecek kapasiteye sahip. Benim hayatımda enderdir 20 dakikada 3 oyuncu değiştirmek ama bir hakkım daha olsa onu da kullanırdım. Ligdeki hiçbir maç kolay olmayacak. Rakip takımlar devre arasında kadrolarını güçlendirdi. Maçta yaptığımız değişiklikler bence doğruydu. Çok güzel bir lig maçı oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü kısa sürede bir mantalite değişikliğine uyum sağlamak kolay değil. Eksiklerimiz var. Dersimize çalışacağız" şeklinde konuştu. Transfer konusuna değinen Terim, "Transfer inşallah olur ama olmazsa da yapacak bir şey yok. Mevcut oyuncuların performansını en yukarı çekmek en iyi transfer olacaktır. Çok güzel bir kamp geçirdik. Herkesin aynı pota içinde olması adına bir bütünlük sağladığımız inancındayım. Hiçbir futbolcu sakat olmadığı sürece özel izin istemedi. Çok güzel bir takım olduk. Galatasaray genel kurulu iradesini ortaya koymuş ve seçimini yapmıştır. Mustafa Cengiz ve ekibini tebrik ediyoruz. Emeği geçen Dursun Özbek'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Kayserisporlu oyuncu Umut Bulut'un çok iyi futbolcu olduğunu belirten Terim, "Umut'un bizde olmasını çok isterdim" dedi.