Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () - Süper Lig'de Kaysersipor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısı düzenledi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Galatasaray galibiyetinin anlamlı olabilmesi için bugünkü maçı kazanmamız gerekiyordu. Öyle de oldu. Bugün iyi oynamadık ama istediğimiz 3 puanı aldık. Bundan sonra ilk hedefim takımı tatile göndermek. Daha sonrasında yapacağımız transferlerle takımı daha iyi hale getirmek istiyoruz" dedi. Kayserispor Teknik Direktörü Mariusi Sumudica ise, "Ben hiç bir zaman Kayserispor'un küçük bir takım olduğundan bahsetmedim. Her zaman normal bir takım dedim. Eğer büyük bir takım olsaydınız hakem maçı normal yönetirdi. Ama başlayacağız herhalde. Bana yabancı mı Türk hakemleri mi demişlerdi. Ben Türk hakemleri demiştim. Her zaman karşılaştığımız gibi hakem yine bizim aleyhimize kararlar verdi. Her zaman dengeli olan pozisyonları onların lehine kullandı" ifadelerini kullandı. Takımının iyi futbol oynamadığını belirten Sumudica, "Ne zaman iyi oynadık rakip takım maçı soğutmaya başladı. İlk yarı hakem hiç uzatma vermedi. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Oyunu uzatmadı çünkü rakip takım gol attı ve hakem maçı bitirdi. Gerçekten sonuca canım çok sıkıldı. Oyunculara için de moralim bozuldu. Her zaman buraya çıktığımda galibiyet oyuncularımın hakkıydı diyordum. Rakibimiz bizden fazla maça motive olmuştu. Ben maça daha fazla taraftar bekliyordum. Bugün kazansaydık lider olabilirdik. Sadece takımla olmuyor, taraftarın da gelmesi gerekiyor. Taraftarlara ihtiyacımız var. Bazen hakeme de ihtiyacımız var. 5'inci sıradayız. Mücadeleye devam edeceğiz. Oyuncularıma olan inancım devam ediyor. Ancak 2-3 transfere ihtiyacımız var. Bazı oyuncularımız var, hiçbir şey yapmadan maaşlarını tıkır tıkır alıyorlar. Bu normal bir şey değil" şeklinde konuştu. Kendisine yapılan tekliflerle ilgili konuşan Sumudica, "Önümde teklifler var. Ben gitmek istemiyorum. Ben bir projeye başladım, sezon sonunda ne olacak bakacağız. Ben Kayseri'den gitmek istemiyorum" dedi.