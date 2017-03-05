BAKAN ÖZHASEKİ MAÇ SONU AÇIKLAMA YAPTI Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2-2 beraberlikle biten Kayserispor-Kasımpaşaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı izleyen Bakan Özhaseki, futbolcuları çabalarından dolayı kutlayarak, "Bugün çocuklar galibiyet almak için çok uğraştılar. Ellerinden geleni yaptılar. Diri de bir takım görüntüsü vardı. Seyrettiğimiz takım keyif veriyor. Verdiğimiz emekler boşa gitmemiş diye seviniyoruz. Tabi bu futbol. Olmayınca olmuyor. Rakiplerimizin yenildiği bir haftada biz 1 puan daha aldık. Artık gelecek maçlara bakıp inşallah galibiyetlerle devam edeceğiz” dedi.
(Görüntülü Haber) Kayserispor'a Özhaseki'den ziyaret (2)
BAKAN ÖZHASEKİ MAÇ SONU AÇIKLAMA YAPTI Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2-2 beraberlikle biten Kayserispor-Kasımpaşaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı izleyen Bakan Özhaseki, futbolcuları çabalarından...
05 Mart 2017 Pazar 21:43
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