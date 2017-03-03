(Görüntülü Haber) Kayak Federasyonu Başkanı Yarar: "Ülkemiz kayak kültürüne alışmalı"

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Dünya Snowboard Şampiyonası öncesi Erciyes Dağında yaptığı açıklamada, "Ülkemiz kayak kültürüne alışmalıdır" dedi. Erciyes Dağında yarın 20 ülkeden 200 sporcunun katılımıyla başlayacak Dünya Snowboard Şampiyonasıyla ilgili, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Uluslararası Kayak Federasyonu Snowboard Komite Başkanı Peter Krogoll, İsviçreli sporcu Patriza Kummer, Bulgar kayakçı Radolav Yankov'un katılımıyla bir basın toplantısı yapıldı. Ev sahibi olarak konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Erciyes Dağı son dönemde yapılan yatırımlarla entegre bir tesis haline gelmiş , 2'nci kez Dünya Snowboard Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktadır. İddia ediyorum ki, Türkiye'de 102 metrelik pist uzunluğu 3 ayrı birbiriyle irtibatlı mekanik tesislerin bulunduğu, toz kar adı verilen kar kalitesiyle dünya çapında bir üne sahiptir. Spor Bakanlığınca buraya yapılacak Yüksek İrtifa Sporcu Kamp Merkezi ile Erciyes bir başka anlam kazanacak. Ana sponsor İstikbal'e teşekkrür ederiz'' dedi. Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar da yarın yapılacak şampiyonası 12 Uluslararası televizyon ile Türkiye'den 2 ulusal televizyonun naklen vereceğini söyledi. Yarar şöyle konuştu: "Dünya Şampiyonasını Kayseri Erciyes'te yaparak, Türkiye'yi bir anlamda kayak dünyasına bağlamalıyız. Dünyada 50 milyon sürekli dolaşan kayaksever vardır. Bir çok ülke bunları kendine çekmeye çalışmakta ve yarışmaktadır. O nedenle Erzurum'da geçenlerde yapılan olimpiyat yarışmasını, Kayseri'deki dünya şampiyonasını iyi değerlendirmeliyiz. Kayak alanında maalesef, üzülerek söylüyorum ki 50 yıl gerideyiz. Kayseri bu konuda düzenlenen uluslararası yarışmalarla öne çıktı. Bunlar sadece kayak yarışmaları değil, uluslararası anlamda dünyayla entegre işidir. İnsanları kayak alanlarına çekebilmek için üç K dediğimiz bir olayla işe başladık. Kebap, kızak ve kayak."