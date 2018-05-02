(Görüntülü Haber) Kastamonu'da hakemler maça çıkmadı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU () Kastamonu'da oynanan Kadınlar Hentbol Süper Lig erteleme maçında Hentbol Federasyonu (THF) tarafından görevlendirilen hakemler sahaya çıkmayınca yerine Kastamonu Bölgesi Hakemleri görevlendirildi ve müsabaka oynatıldı. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor'la Eskişehir Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü arasındaki erteleme maçı, bir hakem krizine sahne oldu. Hentbol Federasyonu'nun mücadeleyi yönetmekle görevlendirdiği hakemler Ahmet Sancak ve Ömer Turan maça çıkmadı. Mücadeleyi yöneteceklerinden haberdar olmadıklarını dile getiren Ahmet Sancak ve Ömer Turan müsabakaya çıkmadığı için karşılaşma, saati gelmesine rağmen başlamadı. THF bu durum karşısında acil bir kararla Kastamonu'dan A Klasmanı Hakemi Kaan Çınar ve C Klasmanı Hakemi Serhat Tokat'ı mücadeleyi yönetmekle görevlendirdi. Hızlı bir şekilde Atatürk Spor Salonu'na gelen Çınar ve Tokat, 15 dakika gecikmeyle mücadeleyi başlattı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Murat Kabadayı ise karşı karşıya kaldıkları bu ilginç durumla ilgili şunları söyledi: “Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerle iletişim sorunu nedeniyle hakemler şu anda burada yok. Biz Anadolu Üniversitesi olarak Kastamonu’nun gücünü çok iyi biliyoruz. Maçın Kastamonulu hakemler tarafından yönetilmesi bizim için çok ciddi bir problem değil ancak biz işleyişin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Biz kulüp olarak kendimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz, ancak federasyon maçı yönetecek iki hakemi buraya getiremiyor. Bu durum çok manidar. Biz bu durumdan çok hoşnut değiliz. Maçı oynayacağız, ancak hakkımızı da aramayı düşünüyoruz. Geçen hafta İzmir’de oynadığımız müsabakayı da İzmir’in hakemi yönetti. Hakemleri zan altında bırakmak istemiyoruz, ama bazı durumlar etik değil.” Bu arada karşılama Kastamonu Belediyespor'un 33-30 üstünlüğü ile tamamlandı.