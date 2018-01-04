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(Görüntülü Haber) Kasımpaşa ikinci yarı hazırlıklarına başladı

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Antalya'nın Serik ilçesinde devre arası kamp çalışmasına başladı. Süper Lig'e verilen ara dolayısıyla Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa giren Kasımpaşa'da sabah antrenmanıyla...

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Antalya'nın Serik ilçesinde devre arası kamp çalışmasına başladı. Süper Lig'e verilen ara dolayısıyla Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa giren Kasımpaşa'da sabah antrenmanıyla çalışma başladı. Teknik sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleşen ve 1 saat süren antrenmana oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Nejdet Şen ile takımdan ayrı çalıştı. Daha sonra kaleciler çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçti. Kasımpaşa bugünkü ikinci antrenmanı saat 18.00'de gerçekleştirecek.

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