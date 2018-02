(Görüntülü Haber) Kasımpaşa - Galatasaray maçının ardından (1)

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: "Deplasmanda bir sıkıntı var ama bunu herhalde Mayıs'tan sonra çözeriz"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL





Spor Toto Süper Lig 22'nci hafta karşılaşmasında Kasımpaşa kendi sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Mücadelenin ardından her iki takım teknik direktörleri maçın oynandığı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Deplasman fobisini aştık diye düşünmüştük ama maalesef. Sadece deplasman fobisi de denemez, başka sıkıntılar da yaşıyoruz. İlk yarıya bakıldığında oyunu domine eden gibi oynayan taraf biziz. Serdar'ın sakatlığı planları bozdu. Doktor arkadaşlar Gomis'e ara sıra bunun olduğunu ancak devam edebileceğini söyledi, ben de devam ettim, Gomis önemli bir golcü. Ama deplasmanda bir sıkıntı var ama bunu herhalde Mayıs'tan sonra çözeriz, şu an çözemeyiz. Dolayısıyla oyunun içerisinde taşlarla oynamak zorunda kaldık. Ahmet uzun süredir oynamıyor diye Donk'u oraya çektik ve ikinci bir santrforu aldık. Tabii bu orta sahadan bir eksilmek demekti. Ama Galatasaray takımı yeri geldiğinde 2-3 santrforla oynayacak. İkinci yarıya bakarsak Rodrigues ve Nagatomo birçok kez top getirdi ama atamadık. Rakibi kalemize getirmezken bir de gol yedik. Durum böyle olunca riskleri alacağız. Son dakika beraberlik almak bizi tatmin etmezdi. Kredilerimizi yitirdik. Bundan sonra mümkün olduğunca puan kaybı yapmamaya çalışacağız. Hayırlısıyla Mayıs'ı şampiyon olarak tamamlarsak ondan sonrası kolay."



"HİÇBİR YENİLGİ BENİM HESABIMDA YOKTUR"



"Hiçbir yenilgi benim hesabımda yoktur. Galatasaray cesur olmalıdır. Nerede olursa olsun cesurca oynamalı. Nereden çıkmış deplasman fobisi, çim mi değişik? Olur mu öyle şey? Yarıştayız. Bizim için asgari kaybetmek önemli. Şu an için kaybedilmiş tek şey krediler. İnşallah aramayız."



"UMUTSUZLUĞA KAPILAN BAŞKA TAKIMDA ÇALIŞIR"



"Kızdığım, sinirlendiğim muhakkak olacak. Kayıplardan sonra arkadaşlarla nerede yanlış yaptık, kim daha fazla performans verebilir bunları düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın hocasıysanız umutsuzluğa kapılamazsınız. Ben başkaldırı şeklinde yenilmeye evet diyorum. Sonuca oyununuzla ısrar edeceksiniz. Mağlubiyeti kabullenmeyeceksiniz. Bu kadar kolay teslim olmayacaksınız, Galatasaray'da olduğunuzun farkına varacaksınız. Umutsuzluğa kapılan başka takımda çalışır. Beni üzen bunlar. İlk yarı gibi oyna, kaybet. Galatasaray hakem kararlarının da üstesinden gelebilir. Ben de mümkün mertebe uzak kalmaya çalışıyorum. Mağlubiyetlerden sonra bir dizi senaryo yazmak istemiyorum. Kendimize kızıyorum. İlk yarıya baktığımız Kasımpaşa'nın pozisyonu yok. Ama bizim pozisyonlarımız, oyuna hükmediş şeklimiz ortada. Bir geliyoruz Serdar sakat. Mecbur taşlar yerinden oynuyor. Galatasaray 4'lü de oynayabilir. Doğru da gidiyordu. Burada atacaksınız. O dakikada yemeyeceksiniz. Tabii ki oyuncularımızdan daha fazla biz hatalıyız. Burada duracak halimiz yok, devam edeceğiz. Yarışı en önde bitirmek önemli. Mayıs'tan şampiyon çıkarsak ondan sonra neler olacağını göreceğiz."



"GALATASARAY BU KADAR KOLAY KAYBETMEMELİ"



"Belhanda'ya ihtiyacımız vardı ama Tolga da ilk yarı iyi oynadı. Feghouli'nin bir mide rahatsızlığı vardı maçtan önce. Muhakkak Belhanda bizim için önemli bir isim. Keşke olsaydı ancak bazı oyuncular olmayacak. Bu Galatasaray'ın oyun anlayışını değiştirmemeli. Bugün girenlerden katkı alamadık. Nasıl iyi oynadıkları zaman söylüyorsak, kötü olduklarında da söylemeliyiz. Gomis'i doğal karşılıyorum, maç berabereyken kalsın istedik. Ne olursa olsun, Galatasaray bu kadar kolay kaybetmemeli."



"TECRÜBELİ OYUNCULARIN OLAYA EL ATMASINI İSTERİM"



"Gomis düştükten sonra hemen sordum doktora, Hocam gayet iyi, dönüşleri daha iyi oluyor dediler bana. Feghouli'nin rahatsızlığı vardı ama daha iyi olmalıydı. Galatasaray takımının kalecilerle beraber 22 oyuncusu var. Birilerinin eksikliğini, birileri aratmamalı, büyük takım böyle olur. O yüzden biz Donk'u kazandığımız için mutluyuz. Golde müthiş işler yaptı, gayet iyi oynuyor. Önümüzdeki hafta kupalar başlayacak. Zaten bu tempoyu bölüşeceğiz. Uzun vadede buraya gelmiş, kalmış ve devam eden oyuncuların daha fazla performans göstermesini isterim. Baktığınız zaman 12-13 tane 30 yaş üstü oyuncu var. Tecrübeli oyuncularımızın olaya el atmasını isterim. O zaman takım olabiliyorsunuz. Biz bazen çok iyi bir takım gibi oynuyoruz, sonra bize yakışmayan bir takım gibi oynuyoruz. Burada bir sıkıntı var. Gomis için ben de çok üzüldüm. Hatta Gomis'den sonra bizimkiler de etkilendi. Devre arası da bir şey yoktu. Bizim kendi oyun düzenimiz var. Bazen istediğiniz olmuyor. Sonuçta 1-1 gittiği sürece 2'nci hamlemizi yapacaktık Eren'le. Galatasaray cesurdur."



KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖZDEŞ: "KASIMPAŞA'NIN HEDEFİ ÜST SIRALARDIR"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise şöyle konuştu: "Kazandığımız için mutluyum. Galatasaray kazandığında lider tamamlayacaktı, bizim de üst sıra hedefimiz var. Hafta içi bunu konuştuk, coşkulu oynamak bize maçı kazandırır diye düşündük. Bunu da başardık. Uzaktan şutlarla gol aradı Galatasaray takımı. Bir taç pozisyonunda, Galatasaray gibi bir takıma karşı savunmayı unutmamız bize pahalıya mal oldu. Ancak devrenin sonunda penaltıyla beraberliği yakaladık. Orta sahada yapılan değişiklik orta saha etkinliğimizi almamızı sağladı. Golü bulduktan sonra Galatasaray risk almaya başladı, daha fazla pozisyon üretebilirdik. Oyunun son dakikalarında Galatasaray'ın kaçırdığı pozisyonlar var. Beşiktaş ve Galatasaray'la oynadığımız periyotta ortalama 2 puan toplamak önemli. Kasımpaşa takımının hedefi üst sıralardır. İç sahada etkili oyunlar ortaya koyuyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Şimdi Kayseri'de oynayacağız. Aynı oyunu orada da oynamak istiyoruz."