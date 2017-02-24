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(Görüntülü Haber) Kasımpaşa - Bursaspor maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş Futbolcularımı kutluyorum Bursaspor Teknik Direktörü Topçu Penaltı ve kırmızı kart oyunun akışını değiştirdi Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Bursaspor'u 4-0 yendikleri maç sonrası...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş Futbolcularımı kutluyorum Bursaspor Teknik Direktörü Topçu Penaltı ve kırmızı kart oyunun akışını değiştirdi Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Bursaspor'u 4-0 yendikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Özdeş, İlk yarıdaki Bursaspor maçından sonra oyuncularım 27 puan topladı. İyi bir iş yaptılar. Futbolcularımı kutluyorum. Oyunun ilk 45 dakikası bizim için iyi geçmedi. İlk yarıda gol atması gereken takım Bursaspor'du dedi. Devre arasında oyuncularıyla konuştuğunu anlatan Kemal Özdeş, Oyuncularımla ritimsizliği düzeltmemiz gerektiğini konuştum. İkinci yarıda daha derli toplu oynadık ve pozisyonlar bulduk. Bursaspor'un ritmi bozuldu ve 4-0'dan sonra tempo düştü. Umarım oyunumuz gelişerek devam eder. Sekiz günde kupa dahil iki önemli maç oynayacağız diye konuştu. Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu ise 3 haftadır kırmızı kart gördüklerini ifade ederek, Üç haftada 3 kırmızı kart gördük. Üç maçı da 10 kişi oynadık. Kırmızı kartlar ilk yarıda geldi. Bu maçta penaltı ve kırmızı kart oyunun akışını değiştirdi. İlk yarıda Onur ve Aziz'le sol taraftan ciddi ataklar geliştirdik. Bir topumuz direkten döndü şeklinde konuştu. İkinci yarıda direnç sağlamaya çalıştıklarını belirten Topçu, İkinci golü yedikten sonra oyun disiplininden uzaklaştık. Bizim için talihsiz bir gece. Galibiyet alıp, hedefleri değiştirmek istiyorduk. Futbolda bireysel hatalar da oluyor. Bugün daha fazla efor gerekiyordu ama bunu başaramadık dedi.

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