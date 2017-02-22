(Görüntülü Haber) Kardeşler futbol A.Ş. (2)

Baba teknik direktör, oğullar hakem ve futbolcu Kardeşler futbol A.Ş.!!! Bir zamanlar Bursaspor'un efsane kalecilerinden olan baba Eser Kardeşler Niğde Belediyespor'u çalıştırıyor. Erce kardeşler Altınordu'nun kalesini koruyor, ağabey Arda Kardeşler de Süper Lig'de düdük çalıyor Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun kalesinde sergilediği performansla alkışlanan Erce Kardeşler, futbolla iç içe yaşayan bir aileden gelmenin avantajıyla başarı merdiveninin basamaklarını hızla tırmanıyor. Bursaspor'un efsane kalecilerinden babası Eser Kardeşler'in halen Niğde Belediyespor'un Teknik Direktörlüğünü yaptığını, hakemliği seçen ağabeyi Arda Kardeşler'in ise Süper Lig'de düdük çaldığını hatırlatan 22 yaşındaki eldiven, böyle bir aileden gelmenin, kendisini için büyük şans olduğunu söyledi. Futbola 10 yaşında Bursaspor'da sağ bek olarak başladığını ancak daha sonra babasına özenip kaleciliği seçtiğini dile getiren Erce, "Küçükken babamla kamplara giderdim. Onun maçlarını izler, idmanlarda sahaya çıkardım. Futbolun içinde büyüdüm. Babam kaleci olmam konusunda beni yönlendirmedi. Kalecilikte daha yetenekli olduğumu görünce kendim bu yolu seçtim" dedi. BABA KARDEŞLER DURMADAN ÇALIŞIYOR Bursaspor'un 80'lı yıllardaki efsane takımının kalesini 8 sezon koruyan, Ege'de Aydınspor, Y.Salihlispor ve Akhisarspor'da forma giyen, halen 2. Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Belediyespor'u çalıştıran babası Eser Kardeşler'in kendisine genellikle eleştirel yaklaştığını ifade eden 22 yaşındaki file bekçisi, "Babam asla şımarmamı, havaya girmemi istemez. Bu yüzden eleştirir. Maçlarımı izledikten sora neler yapmam ya da yapmamam gerektiğini anlatır. Hep daha iyi olmamı ister. Bunu bildiğim için ben de babamı can kulağı ile dinlerim" diye konuştu. "HAKEME KIZACAK GİBİ OLUYORUM, AĞABEYİM AKLIMA GELİYOR" Süper Lig hakemi ağabeyi Arda Kardeşler'in son olarak geçtiğimiz pazar günü 1. Lig'de Elazığspor-Eskişehirspor maçını yönettiğini hatırlatan Erce, "Teknik Direktör, hakem, kaleci, kısaca ailece futbolun içindeyiz" yorumu yaptı. "Ağabeyim de futbola Bursaspor'da başlamıştı, ancak açıkçası futbolu çok sevmiyordu. Bir ara basketbola yöneldi, son olarak hakemlikte karar kıldı" diyen Erce, "Kendisini gayet başarılı buluyorum. Ağabeyimin hakem olmasının avantajlı ve dezavantajlı yönleri var. Bazen bir pozisyonda hakeme kızıyorum, ancak o hakem ağabeyim olsa, ona tepki gösteremem diye düşünüyorum. Hakemler de insan ve bizler gibi hata yapabiliyorlar. İyi maç yönetmeyi en çok onlar istiyorlar, ancak bazen şanssızlık yaşayıp kötü yönetebiliyorlar. Ağabeyim yüzünden hakemlere sempatim var, onları seviyorum" şeklinde konuştu. Hakemlere itiraz etmemeye çalıştığını belirten genç eldiven, "Ağabeyim beni uyarıyor. İtirazın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini anlatıyor" dedi. "MHK, AĞABEYİMİ BENİM MAÇLARIMA ATAMIYOR" Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) ağabeyi Arda Kardeşler'i, kendisinin ve babasının maçlarına atamadığını söyleyen Erce, "Ağabeyimin bizim maçlarımızda görev alması mümkün değil. Hakemliğini beğeniyorum. Futboldan anlayan bir insan. Oyunculara yaklaşımı güzel. Ben de kendisine futbolculara yumuşak yaklaşırsa iyi tepki alacağını söylüyorum. Biz sahada sinirli olabiliyoruz. Ufacık bir kelime bizi yumuşatabilir. Ağabeyim de ikili diyaloglarda ligin en iyi hakemlerinden biri. İnşallah daha iyi yerlere gelir" yorumu yaptı. Türkiye'de yabancı hakemlerin gündeme gelmesinin çok yanlış olduğunu savunan kaleci Erce, "Zaten bir sürü yabancı futbolcu var. Bari hakemlerimiz Türk olsun" diye konuştu. "HAKEME İNANILMAZ BASKI VAR" Futbolcuların sahada hakemlere yardımcı olmadığını da itiraf eden genç kaleci şöyle devam etti: "Ülkemizde hakemler üzerinde inanılmaz bir baskı var. En küçük temasta faul, elle oynama ya da penaltı bekliyoruz. İster istemez etkileniyorlar. Avrupa'da ise futbolcular hakemlere yardımcı oluyor. Baskı oluşturmasak maçları daha iyi yönetebilirler. Çok iyi Türk hakemlerimiz var. İnsanımız ve medya onlara biraz daha fazla güvenmeli" dedi. Altınordu'da bu sezon forma şansı bulmaya başladığını anlatan Erce, "Burada oynamadan da çok mutluydum. İnanılmaz bir sistem var. Başkanımızın Türk futbolculara yatırımları ortada. Antrenörlerimiz üzerimizde çok duruyor. Maça çıkmadan da kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Burada idman yapmak da maç oynamak kadar bizi geliştiriyor." "HAYALİM ELBETTE MİLLİ FORMA" Altınordu'da çok mutlu olduğunu ve futbol yaşantısına kırmızı-lacivertli kulüpte devam etmek istediğini ancak her futbolcu gibi hayalinin Süper Lig'de forma giymek olduğunu sözlerine ekleyen Erce Kardeşler, "Elbette en büyük hayalim A Milli Takım'da ve yurt dışında forma giymek. İspanya ya da Almanya'da oynamak isterim. Kendime örnek aldığım tek bir kaleci yok, hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Jan Oblak, Claudio Bravo, Keylor Navas, Manuel Neuer beğendiğim isimler. Mesela Neuer'in ayak tekniğini ve ceza sahasına hakim oluşunu örnek alıyorum."