(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor teknik direktörü Tudor: İlk yarıyı iyi bitirmek istiyoruz

KARDEMİR Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Kayserispor maçı ile ilgili, "Alt sıralarda olmaları kötü oldukları anlamına gelmiyor. İlk yarının son maçını iyi bitirmek istiyoruz" dedi. Kardemir Karabükspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Hasan Doğan Tesisleri’ndeki halı sahada gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı süren Skulason katılmazken diğer futbolcular kondisyon çalıştı. Antrenman sonrası gazetecilere açıklama yapan Tudor, son haftalarda aldıkları kötü sonuçlara rağmen takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Kayserispor’un ligde alt sıralarda olduğunu hatırlatan Tudor şöyle dedi: "Ama bu onların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bizim ne yaptığımız daha önemli. İlk yarının son maçını iyi bitirmek istiyoruz. Evimize mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz. Kardemir Karabükspor olarak her maçta en yüksek performansı göstermek zorundayız. Aksi halde işimiz zor." Geçen hafta sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçında, tribünden gelen düdük sesiyle oyuncularının durduğu sırada takımının gol yediği hatırlatılan Tudor, "Kural hakkında pek bir şey söyleyemem. Ama desteklemeye gelen taraftarlarımızın veya rakip taraftarın düdük çalıp bizim gol yememize sebep olması, biliyorsunuz çok nadirdir. Genelde hakem oyunu ya durdurur ya da iptal eder. Burada 3 oyuncum şikayetçi oldu, 'düdük sesi duydum' diye. Ve hepsi de durdu, izlediğimiz gibi. Dediğim gibi çok nadir bir durum ama bizden 2 puan götürdü. Bir şey bilmiyorum, bir şey diyemem açıkçası. Onu geride bırakmamız gerekiyor" dedi. Tudor, yeni kurulmuş bir takım olmalarına rağmen ligde bulundukları yerden de memnun olduğunu söyledi.