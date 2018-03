(Görüntülü Haber)Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Karaman Buraya hikayeden gelmedim

Bülent DİKTEPEKARABÜK,() KARDEMİR Karabükspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman, teknik boyutta çok iyi olmadıklarını belirterek, Elimizdeki malzeme bu. Elimizdeki arkadaşlarımız bu. Biz bunun üzerindeki külü nasıl köz haline getirebiliriz onun hesabı içerisinde olacağız. O yangını yüreğinde samimi hissederek, bizi ileriye, geleceğe taşıyacak mücadeleyi verecek oyuncularımız kimlerse, onların hazırlığı içerisinde yapacağız. Ben buraya hikayeden gelmedim dedi. Spor Toto Süper Ligi'nde finansal açıdan zor günler yaşayan ve ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklama yapan Ünal Karaman, Hem bizler hem de camiamız açısından yeni bir buluşma, inşallah hayırlı olur. Tabii ki içinde bulunduğumuz durumu bizler hazmedemiyoruz. Sonuçta spor adamları olarak yıllardır Karabükspor'u takip ediyoruz. Dolayısıyla bulunduğu nokta çok hazmedilebilecek bir nokta değil. İnşallah güç birliği oluşturacağız. Yapabileceklerimizin en iyisini biz yapacağız. Futbolcu arkadaşlarımızdan da yapabileceklerinin en iyisini saha içerisinde kullanmalarını bekleyeceğiz. Desteklerle birlikte ilerleyen haftalara, önümüzdeki yıla neyse, hazırlığımızı bizi en iyi noktaya taşıyabilecek, hangi şekil olacaksa onun hazırlığı içerisinde olacağız. Dolayısıyla yapmış olduğumuz hazırlıklar hem kısa vadeli olacak hem orta vadeli olacak, hem de gelecekte karakter ve yetenek olarak hangi arkadaşlarımız bizimle beraber olacaksa onları tanıma gayreti içerisinde olacağız. Ama her şeyin ötesinde bir her şeyi bilen yapısında değil, eğer alabilen olursa ilham verecek boyutta kendimizi göreceğiz, futbolcu arkadaşlarımızı bu bilinç içerisine çekeceğiz diye konuştu. Son ana kadar mücadele edeceklerini ifade eden Karaman, Son ana kadar verebileceğimiz mücadele neyse, yeteneğimiz neyse mesai, saat lafı olmaksızın hizmete devam edeceğiz. Umuyorum ki mevlam yüzümüzü kara çıkartmaz. Teknik boyutta açıkçası çok iyi olduğumuzu söyleyemem. Arkadaşlar da bunun farkındalar zaten. Tabii ki bu takım kimyası çok farklı bir şey. Takım mühendisliği çok farklı bir şey. Bu bir eleştiri değildir. Daha önceki yönetimin hesaplaması dahilinde yapılmış bir programlamadır. Biz buna saygı duyuyoruz. Elimizdeki malzeme bu. Elimizdeki arkadaşlarımız bu. Biz bunun nasıl üzerindeki külü nasıl köz haline getirebiliriz onun hesabı içerisinde olacağız. O yangını yüreğinde samimi hissederek, bizi ileriye, geleceğe taşıyacak mücadeleyi verecek oyuncularımız kimlerse onların hazırlığı içerisinde yapacağız. Ben buraya hikayeden gelmedim. Burası laylay lom günleri değil. Ne kendim, ne yönetim ne de sporcularım adına böyle bir şeyi kabullenmem söz konusu değil. Evet kötü durumda olabiliriz ama bu havlu atmak anlamı değildir. Her maça giderken 'ya kötüyüz işte, şöyle olacak böyle olacak' demek değil, biz var olan hazırlığımızı en üst seviyede yapacağız, en iyi seviyeye en iyi mücadeleyi verme adına antrenmanlarımızı yapacağız. Motivasyon olarak güçlü bir şekilde kendimizi sahaya çıkartmaya gayret göstereceğiz. İnşallah ligi böyle tamamlayacağız dedi. Karaman, hedeflerini bitirmiş bir oyuncu görmek istemediğini ifade ederek, şöyle konuştu Takım disiplini söz konusu ama biz bunu sevgiyle yıllar yılı yaptık. Bu bizim en büyük silahımız olacak. Yine bu sevgiyle, kucaklaşmayla bu işi yapmaya çalışacağız. Burada faşizan bir baskı yok. Burada bir dostluk kucaklaşması var. Ama aldığımız ekmeğin aldığımız paranın da karşılığında bir helallik almamız gerekecek. Dolayısıyla ben burada hedeflerini bitirmiş bir oyuncu görmek istemem. O bilinç içerisinde olacak olan arkadaşlarımız olursa da onlarla konuşup gereğini yapacak boyutta olacağız. Eksik yönlerini kapatma gayreti göstereceğiz. İyi yönleri varsa iyi yönlerini de arttırıp daha çok mücadele eden bir takım içerisinde değerlendirmeye çalışacağız. 15 milyon TL bulunmadığında kulübe transfer yasağı geleceğinin hatırlatılması üzerine Karaman, O günün sorunu olsun inşallah. İnşallah öyle bir yasak olmasın diyerek cevapladı.