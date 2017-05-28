(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor - Kayserispor maçının ardından

Süper Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kardemir Karabükspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, kalelerinde gördükleri golün ardından takımın dengesini kaybettiğini belirterek, "Maçın başında rakibimiz çok ucuz bir gol attı. Daha öncesinde iki oyuncu yerde yatarken hakem oyunu durdurmuştu. Bizim takımımızda Serdar Deliktaş yerde yatarken hakem oyunu durdurmadı. Oyuncu arkadaşlarımız hakem oyunu durduracak diye durdular. Fakat neticesinde çok ucuz bir gol attı Kayserispor. Ardından oyun dengemizi kaybettik, ister istemez. Çünkü bütün arkadaşlarımız sinirlendiler. Kızgın bir şekilde oyuna devam etmek zorunda kaldılar. Gol fırsatlarımız da vardı. Neticesinde oyunu 1-1 beraberliğe getirdik. Ama golün hemen ardından çok erken bir süre içerisinde ikinci golü gördük kalemizde. Bir an bir konsantrasyon eksikliğinden, organizasyon hatasından ikinci golü gördük maalesef kalemizde. Oyuncu arkadaşlarım bugün bir artıya imza attılar. Ciddi anlamda o isteği, arzuyu gösterdiler 2-1'den sonra. Müthiş bir geri dönme, tekrar gol bulma arzusu vardı ve neticesinde de golü bulduk. Yalnız bir pozisyon var son dakikalarda tam göremedim, gidince bakacağım. Muhtemelen penaltı diye tahmin ediyorum. Son dakikalarda penaltının verilmediğini düşünüyorum" diye konuştu.



KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BAKKAL: "HAKSIZ BERABERLİKLE BURADAN AYRILDIĞIMIZ İÇİN DE ÜZGÜNÜM"



Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise iki takımında ligde kalmasının garanti olmasına rağmen çok tempolu ve pozisyonlu bir maç izlettirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Kendi açımızdan galibiyeti hak eden bir Kayserispor vardı. Dikine oynayan, rakibini oynatmamaya çalışan, öne giden ve gol pozisyonu üreten bir Kayserispor vardı. İyi futbol için seviniyorum ama kaçırdığımız goller için üzülüyorum. Önümüzdeki hafta bir maçımız var. Onda da Umut Bulut'un inşallah gol değil goller atacağını ümit ediyorum. İki takımda oyunu kötüleştirmedi. Biz özellikle Kardemir Karabükspor'un içerideki maçlarında çok etkili olduğunu iyi analiz etmiştik. Oynama alanı ve fazla pozisyon vermedik. İki tane yan toptan gol yedik. Bu bizim için handikap. Puan aldığım için sevinçliyim, pozisyon ürettiğimiz için memnunun ama atamadığımız için, haksız beraberlikle buradan ayrıldığımız için de üzgünüm. Önemli olan bizim için ligde kalmaktı, bunu başardık. Namağlup durumumuz devam ediyor bu benim için ayrı bir sevinç."