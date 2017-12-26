(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor kadrosunu 3-4 transferle güçlendirecek

KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, takımın eksik yönlerine 3 veya 4 futbolcuyu transfer edeceklerini, birkaç oyuncularına gelen teklifleri ise değerlendirdiklerini söyledi. Süper Lig'de devreyi 9 puanla son sırada tamamlayan Karabükspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Ziya Ünsal, geçmişte yaşanan sıkıntıların geride kalacağı inancında olduklarını ve buna da inanarak göreve geldiklerini söyledi. Göreve geldiklerinden itibaren 3 maçı geride bıraktıklarını hatırlatan Ünsal, "Oyuncularımız bu maçlarda yüreklerini ortaya koydular, iyi oyun sergilediler. Biz bunu bekliyoruz. Skor çok önemli tabii ki ama en az skor kadar önemli olan da oyunun, futbolun ve oyuncunun kalitesi, ahlakı, kamuoyuna verdiği intiba. Bu bizim için üzerinde en fazla duracağımız konulardan bir tanesi" dedi. Hakemler konusunda büyük mağduriyet içerisinde olduklarını belirten Ünsal, "Sanki hakemlerin yönetim tarzı düşmüş bir Karabükspor'u kafalarında belirlemişler. Özellikle de kendileri cezalandırmak adına, bir kere de kendileri düşürmelerin hesabıyla gelmişler maçlara. Adeta şaşırdıklarını görüyorum. 'Bizim kafamızdaki Karabükspor böyle değildi ama nasıl böyle çıktılar da böyle bir oyun sergilediler' diye şaşırmışlıklarını görüyorum. Maçlarda bocalamalarından anlaşılıyor. Bunu son olarak Trabzonspor maçında da gösterdiler. Çalınan düdüklerle maçı katlettiler. Karabükspor, Karabük'ün her şeyi. Taraftarlarımız gecesini gündüzünü veriyor. Oyuncularımız sahada ayak basmadık yer bırakmıyor. Onlar bu takımın işçileri. Böyle bir emeğin gasp edilmesi, heder edilmesi isyan ettirecek boyutlara gelmekte. Umarım ikinci yarı bütün bunları aşarız" diye konuştu. '2'NCİ YARIDA GÜZEL BİR KARABÜKSPOR OLACAK' İyisiyle kötüsüyle devreyi bitirdiklerini, devam edecekleri ve yollarını ayıracakları oyuncular konusunda çalıştıklarını ifade eden Ünsal, şöyle konuştu: "Tabii ki elimizdeki imkanlar ölçüsünde transferlerimiz devam edecek. En iyisini yapmaya çalışacağız. Ve en iyisini de yapacağımızın inancındayım. Çünkü kaliteli futbol oynayacak bir takım var elimizde. Onlara eşlik edebilecek tarzda futbolcuların transferlerini gerçekleştireceğiz. Futbolcularımızın büyük bir hırsla ikinci yarıyı beklediklerini biliyorum. Çünkü bunu kendileri de söylediler. Umuyorum ki ikinci yarıda güzel bir Karabükspor olacak. Tabii ki bazı sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları kentteki kurum ve kuruluşlar olarak birlikte aşacağız. Bu da zaten görülüyor. Birlik ve beraberlikte Karabük hep başarıya koştu. Geçmişte de bunun örneklerini gördük. Bundan sonra da hep birlikte bunu başaracağımızın inancındayım." '3 VEYA 4 TRANSFERİMİZİN OLMASI GEREKLİ GÖRÜLÜYOR' Ünsal devre arası transfer çalışmalarına değinerek, şunları söyledi: "Şu anda 3 veya 4 oyuncu transferimizin olması gerekli görülüyor. Teknik kadromuzla oturup bunu değerlendireceğiz. Eksik olan noktalarımız hemen hemen belli. Transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Bir kaç oyuncumuza da teklif var. O oyuncularımıza talip olan kulüplerle görüşmemiz var. Bu tabii kulübümüzün ve hocamızın inisiyatifi noktasında değerlendireceğimiz konular. Hep birlikte teklifleri değerlendireceğiz."