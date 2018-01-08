(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor, Herve Kage'yi transfer etti

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, () Kardemir Karabükspor, Kongolu orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Herve Kage ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, kaleci Ahmet Şahin, Yatabare, Seleznov, İlhan Depe, Barış Başdaş ve Ceyhun Gülselam ile yollarını ayırırken, yeni oyuncularla takımı güçlendiriyor. Belçika 1'inci Lig ekiplerinden KV Kortrijk forması giyen Herve Kage, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kulübe geldi. Kage ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp başkanı Ziya Ünsal, Kage'nin takıma çok büyük katkı vereceğine inandığını belirterek, ''Önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Futbolseverler, zevkle izleyecekleri bir futbolcuyu karşılarında görecekler. Demir Grup Sivasspor'dan Leandro ve Ergin Keleş ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kardemir Karabükspor'un geleceğini etkileyeceğini düşündüğümüz bazı transferler var. Yapacağımızı düşündüğümüz transferler, kulübümüz için en iyisi olacak. Kampımızda bulunan 2 yabancı oyuncuyu deniyoruz. Onları bazı testlere tabi tutuyoruz. Bu testler neticesinde de takımıza katmayı planlıyoruz. Tabii istediğimiz özellikte ve vasıfta olursa. Transfer sezonu bitinceye kadar arayışlarımız devam edecek. Kardemir Karabükspor şimdikinden çok daha iyi bir şekilde ikinci yarıyı tamamlayacak. Hep birlikte bu sezonu sürdüreceğiz. Kazasız belasız sağlık içerisinde bir futbol sezonu diliyorum'' dedi.