(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor: "Deplasman şanssızlığını kırmak istiyoruz"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() - KARDEMİR Karabükspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlarken Asbaşkan Tolga Gül, "Deplasman şanssızlığımızı da kırmak istiyoruz" dedi. Asbaşkan Tolga Gül, teknik direktör Zoran Barisic gözetiminde tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenmanı izledi. Yeni teknik direktörleri Zoran Barisic’in takımının başında ilk defa geçen hafta çıktığı Gençlerbirliği maçını kazandığını hatırlatan Asbaşkan Gül, bu müsabakayı unutup deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçına odaklandıklarını belirtirken şunları söyledi: "Trabzonspor'un gücüne saygı duyuyoruz. Deplasmanda olumsuz bir istatistiğimiz var. Puan ya da puanlar getiremiyoruz. Bu olumsuz istatistiği tersine çevirmeye çalışacağız. Onlar da 2'nci yarının başından beri hiç mağlup olmadılar. Biz Trabzon'a kazanmak için gideceğiz. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. Bir an evvel ligde kalacak puanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu puanları yakaladığımızda Karabükspor yeni bir hedef belirleyebilecek. Cezalı ve sakat oyuncumuz yok. Haftayı iyi geçirip iyi çalışacağız. Trabzon'a hazır bir şekilde gideceğiz."