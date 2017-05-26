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(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor'da hedef ramazan galibiyeti

KARDEMİR Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, "Sezonun son iç saha maçında pazar günü Kayserispor’u yenerek taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz" dedi. Kardemir Karabükspor'un teknik direktör Zoran Barisic gözetiminde yaptığı...

KARDEMİR Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, "Sezonun son iç saha maçında pazar günü Kayserispor’u yenerek taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz" dedi. Kardemir Karabükspor'un teknik direktör Zoran Barisic gözetiminde yaptığı bugünkü antrenmandan önce açıklamalarda bulunan Asbaşkan Tolga Gül, şunları söyledi: "Taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz. Onlardan stadı doldurmalarını bekliyoruz. Ramazan ayının 2’nci gününde güzel bir öğleden sonra yaşamak isteriz. İnşallah 3 puanı alan taraf oluruz. Sakatlıkları süren Latovlevici bu maçta oynayamayacak. Lazarevic’in durumu ise maç günü belli olacak." Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Asbaşkan Gül, bu konuda da şöyle konuştu: "Gelecek sezon için 1 Temmuz’da başlayacak ilk kampımıza tam takım olarak hazır bir şekilde gidebilmeyi hedefliyoruz. Bu seneden daha iyi bir kadro yaratmak istiyoruz. Çünkü iyinin hep iyisi var. Genelde iyi bir sezon geçirdik. Amacımız gelecek sezon daha da iyisini yakalayabilmek ve bunu da yaşayabilmek, yaşatabilmek."

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