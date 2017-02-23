(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor'da hedef galibiyet

KARDEMİR Karabükspor teknik direktörü Zoran Barisic, Gençlerbirliği maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Hedefimiz öncelikle ligde kalmak" dedi. Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Zoran Barisic, antrenmanda golcü oyuncusu Seleznov ile özel olarak ilgilendi. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Barisic, Kardemir Karabükspor’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, Türkiye’de çok iyi statlar ve yetenekli oyuncuların bulunduğunu, Süper Lig'in de çok güçlü bir lig olduğunu söyledi. Gençlerbirliği’nin iyi bir takım olduğunu söyleyen Barisic şunları söyledi: "Bunun bilincindeyiz. Ama iyi çalışıyoruz ve hazırlanıyoruz. Maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz öncelikle ligde kalmak. Ardından da takımın oyununu geliştirmek, oyuncularımızın yeteneklerini, performanslarını geliştirmek ve arttırmak." Eski teknik direktör Igor Tudor’un oyun sistemini değiştirip değiştirmeyeceğinin sorulması üzerine Barisic, "Şu anda bir şey söyleyemem ama biraz esnek bir sistemimizin olabileceğini söyleyebilirim. Bazı durumlarda sistem değiştirmemiz gerekecek. Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz hep beraber" diye konuştu.