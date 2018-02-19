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(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor'da başkan ve yönetimi görevi bırakıyor

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, Çarşamba günü yapılacak olan olağan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Ünsal yorulduğunu belirterek, "Kardemir kaynaklı mutlaka bir yönetim oluşturulmalı....

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, Çarşamba günü yapılacak olan olağan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Ünsal yorulduğunu belirterek, "Kardemir kaynaklı mutlaka bir yönetim oluşturulmalı. Buna rağmen bizim yönetimde devam etmemiz çok saçma bir şey'' dedi.

Spor Toto Süper Ligi'nin son sırasında bulunan Kardemir karabükspor'da çarşamba günü düzenlenecek olan olağan genel kurul öncesi başkan Ziya Ünsal, aday olmayacağını açıkladı. Kulüp binasında bazı yöneticilerinde katıldığı toplantıda açıklama yapan Başkan Ünsal, 190 milyon TL'lik bir borçla görevi devraldıklarını belirterek, ''Bu geçmişteki borçlar sebebiyle zor durumda kaldık. Yazılan çekler, taahhütler belli bir noktaya getirildi. Kulüp hareket kabiliyetini yitirdi. Gelir tahsil edilemez hale geldik. Hesaplarımıza haciz gelme noktasındaydı. Bu süreç içerisinde futbolcular zorunluluktan kendi tasviyelerini yaptılar. Bazı borçlu olduğumuz firmalar bu işlemi başlattılar. Bunları belli bir takvime bağladık. Transfer ettiğimiz futbolcularımıza da bugüne kadar olan ödemelerini gününde yaptık. Ancak sıkıntı devam ediyor. 190 milyon TL'lik borçtan herhangi bir tasviye şu an için mümkün değil. Geçmişe dönük bazı çeklerin ödemelerini belli bir takvime bağlamaya çalıştık. Bunları yaparken de 13 tane devre arası transferi yaptık. Anlaşarak gönderdiğimiz oyuncudan sağladığımız kulübe tasarruf hemen hemen 2,5 milyon Avro, ama kulübe kazandırdığımız 13 tane futbolcunun maliyeti hemen hemen aynı. Anlaşmalı gönderdiğimiz 5 oyuncuyla yerine transfer ettiğimiz 13 oyuncunun maliyeti hemen hemen aynı'' dedi.

"YAPILAN İSTİSMARLAR VAR"

Geçmişte çok pahalı transferlerin yapıldığına ifade eden Ünsal,''Geçmişteki yönetimin ibra edilmemesi kısmıyla ilgili olarak bağımsız bir denetim firması oluşturduk ve bu denetim firmasına görev verdik. Transfer ücretlerinin farklılıklarının ve belli bir boyutları da aşacak şekilde olduklarını gördük. Bağımsız denetçinin raporu doğrultusunda yapılan işlemler tekrar değerlendirilecek. Bu süreç biraz ağır geçecek diye düşünüyorum. Çünkü yapılan istismarlar var gördüğümüz kadarıyla. Bunlar gerek yargı, gerekse savcı, emniyet ve dernekler masasına intikal ettirildi'' diye konuştu.

"ARKADAŞLARIM VE BEN GENEL KURULDA ADAY OLMAYACAĞIZ"

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç'in 'parayı kim veriyorsa o yönetsin' dediğine işaret eden Ünsal,''Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma tek tek 'Yönetim Kurulu'nda ya da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almak isteyen varsa bunun oluşumunu beraber yapalım ve bundan sonra da o arkadaşımıza destek verelim' şeklinde. Ancak hiçbir arkadaşım bu noktadan sonra, bu gelişmelerden sonra devam etmeme şeklinde görüş bildirdiler. Dolayısıyla arkadaşlarım ve ben genel kurulda aday olmayacağız. Yoruldum artık. Hakikaten sağlık açısından da belli bir noktaya geldim. Bu saatten sonra da bu işin en büyük finansörün Kardemir olması gerektiğini söylüyorum. Dolayısıyla Kardemir kaynaklı mutlaka bir yönetim oluşturulmalı. Buna rağmen bizim yönetimde devam etmemiz çok saçma bir şey''

 

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