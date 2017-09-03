(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor, Beşiktaş'a karşı kazanmak istiyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARDEMİR Karabükspor teknik direktörü Erkan Sözeri, hafta sonu sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, ''Sahaymış, hakemmiş gibi mazeretlerle uğraşmadan tamamen kendi standardımızı ortaya koyarak, kendi seyircimiz önünde, tutkulu ve coşkulu bir futbol oynayarak hedefimiz kazanmak olacak'' dedi.



Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından kendi tesislerinde devam etti. Teknik direktör Erkan Sözeri nezaretinde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Skulason ve Gaman, sakat olan Latovlevici ile izinli olan Yatabare, Poko ve Papp katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Sözeri, Beşiktaş ile zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi. Geçen sezon şampiyon olan saygı duyulacak bir takımla oynayacaklarını belirten Sözeri şöyle konuştu:



''Saygı duyarken, kendimizi de önemseyerek iyi bir mücadelenin, özellikle de mazeret üzerine inşaa etmeyen bir mücadelenin içerisinde olmak istiyoruz. Sahaymış, hakemmiş gibi mazeretlerle uğraşmadan tamamen kendi standardımızı ortaya koyarak kendi seyircimiz önünde, tutkulu ve coşkulu bir futbol oynayarak hedefimiz kazanmak olacak. Çok iyi bir kadrosu olan rakiple oynuyoruz. Bu demek değildir ki biz de teslim olacağız. Bütün önlemleri alacağız, dersimizi iyi çalışacağız. En iyi bir kadroyla sahaya çıkacağız ve oyuncularımın iyi performansıyla güzel bir galibiyet almak, en büyük hedefimiz olacak. Çünkü son 3 maçı iyi geçtik. Biraz daha dikkatli olabiyseydik, 9 puanımız olabilirdi. Beşiktaş maçını 3 puanla kapatırsak, en azından puanla kapatırsak, ilk 4 maç sonunda iyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum. Kazandığımız Medipol Başakşehir maçındaki oyunumuzdan, mücadelemizden keyif aldık. Onu tekrar göstermek istiyoruz. Seyiricimize futbol ziyafeti sunmak istiyoruz.''



UKRAYNA YENİLGİSİ



Sözeri, A Milli takımın 2-0 yenildiği Ukrayna maçını değerlendirirken motivasyonun minimum düzeyde olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:



"Çok hat safhada olması gereken, hatta İzlanda'nın yenilmesi bizi ekstra motive etmesi gerekirken, o motivasyonu hiçbirimiz göremedik. Teknik direktör değişikliğinin zamanlamasının çok doğru olmadığı görüldü. Fatih hoca olsa daha ruh halinde olunur muydu? Kamuoyunun takdiridir. Milli takımda mücadele etmeme gibi bir lüksü olmaması lazım oyuncuların. Artık ülke olarak bir şeyin peşinde olmamız lazım. Daha genç oyuncular, uzun vadeli bir plan. Alacağımız sonuçlar ne olursa olsun. Yenildiğimiz zaman tepki göstermeyelim. Bu takıma destek verelim. Artık milli takımın buna, coşkuya ihtiyacı var. Bazı oyuncular dejenere oldu, yıprandılar. Mesela Arda Turan yıprandı. Emre Belözoğlu 37 yaşına geldi. Artık bunların takıma abi şeklinde hizmet etmeleri daha doğru olur. Çünkü daha istekli, daha aç oyunculara ihtiyacı var Türk milli takımının. Bunu da ülke, halk görmek istiyor."



LUCESCU'YA ELEŞTİRİ



Lucescu'yu da eleştiren Sözeri, "Ülkemizde yabancı oyuncu konusunda sıkıntılarını ifade ediyor, ama gelirken biliyordu bunları. Bunları söylemek çok hoş değil. Mazeretler üzerine inşaa etmeyeceksiniz bazı şeyleri. O yüzden Türk futbolunun geleceğini kurtarmak, bana göre genç futbolculara değer vermekten geçiyor. Belçika dip yapmıştı. Şimdi nerelere geldi. Bu güzel bir örmek. Genç oyuncularımızla ilgili iyi tarama yapalım. Bizden de faydalanılsın. Bugüne kadar hiçbir milli takım teknik direktörü, Fatih Terim hariç beni arayıp sormadı. Sorabilirler. Oyuncularla canlı yaşayan biziz. Milli takıma katkı vermek bizim görevimiz. Genç oyuncularımıza yönelelim. Hiç sonuçlara bakmayalım. Uzun vadeli bir plan yapalım. Bence kazanan Türkiye olacak. Bu ay yıldızlı formayı taşımak isteyene verelim. Yoksa yabancı kuralıydı, sahaydı, hakemdi gibi hep buralarda gezinirsek esas problemi çözemeyiz.''