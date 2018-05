(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor başkanından sitem

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() - KARDEMİR Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin kulübün kasasına 1 TL girmediğini belirterek, "Futbolcular sağolsunlar 1,5 aydır paralarını alamıyorlar ama bir kere olsun ağızlarını açmadılar. Kulübe 1 TL girmiyor. Bu Karabükspor tarihinin kara bir lekesidir. Hiç mi bu şehrin ağabeyi, eşrafı, büyüğü, siyasisi yok. Bize kim sahip çıkacak" dedi. Kardemir Karabükspor Başkanı Başkan Mehmet Aytekin düzenlediği basın toplantısında, Kardemir Karabükspor tarihinin en zor günlerinin yaşandığını belirterek, "Göreve geldiğimizde kulübü zaten hasarla almıştık. Kasamızda da 14 bin TL vardı. Yaklaşık 2 ay demir satışından kesilen binde 2'ler ve Latovlevici'nin transferiyle döndük. Şu ana kadar kendi imkanlarımızla ve kentten birkaç ağabeyimizin desteğiyle buralara kadar geldik. Acilen ligin bitmesini bekliyoruz. Kazasız belasız ligi tamamlamak istiyoruz. Futbolcular sağolsunlar 1,5 aydır paralarını alamıyorlar ama bir kere olsun ağızlarını açmadılar. Kulübe 1 TL girmiyor. Bu Karabükspor tarihinin kara bir lekesidir. Hiç mi bu şehrin ağabeyi, eşrafı, büyüğü, siyasisi yok. Bize kim sahip çıkacak, bu futbolculara kim sahip çıkacak? Futbolcularla birlikte kulüpte toplam 104 kişi var. Bunların büyük bir kısmı asgari ücret ile çalışan insanlar. Son 20 gündür bankadan kredi çekmeleri için maaş bordrolarına imza atıyorum. Hepsi krediye başvurdular. Allah yardımcımız olsun" dedi. "KULÜBÜ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ" Eski oyuncuları Samba Sow ile Rodic'in bu hafta içinde alacaklarının ödenmediği takdirde kulübe transfer yasağının geleceğine dikkat çeken Aytekin şöyle dedi: "Samba Sow'un futbol hayatı bitti. Bu ayın 8'ine kadar 100 bin TL. Yine eski oyuncumuz Rodic'e de 110 bin TL ödememiz gerekiyor. Bunları ödemediğimiz zaman bize transfer yasağı geliyor. Diğer 12 futbolcu ile görüşüp ikna ederek problemi çözdük. Para bulmaya çalıştık, ağladık, sızladık, deplasmana gidemiyoruz 10 bin TL açığımız kaldı dedik. Burada bir kaza oldu. Biz bu kazada tekrar arabayı yola koymanın peşindeyiz. İnsanlara 'yardım etmeyin, bırakın kendileri temizlesinler' diye söyleniyor. Etmiyorlar ne yapalım? Yolbulan ailesinin buradan 67 milyon alacağı kalmış ama ümidi kesmiş. Kardemir A.Ş. SPK'yı bahane ediyor. E ne olacak o zaman? Biz kapatalım gidelim. Yol ayrımındayız. Kimse işi yokuşa sürmesin. Yardım ediyorsa etsin. Varsa varım, yoksa yokum desin. Biz önümüze bakalım. Biz bu kulübü kimsesiz bırakmayacağız. Benim ve arkadaşlarımın gönlü buna razı olmaz. Şu anda biz bu kulübü tutmaya çalışıyoruz. Bizde bırakırsak bu kulüp bölgesel amatör lige kadar düşer" "TÜRKİYE'DE İLK DEFA FUTBOLCULARIN İFADELERİ ALINMAYA BAŞLANILACAK" Kulübün geçmişe dönük incelendiğine değinen Aytekin şunları söyledi: "Yok şurada belge çıkmış, yok şu kulübü dolandırmış, yok burayı batırmışlar. Ne oldu gelişen bir şey oldu mu? Kulübe para girdi mi? Burada şu anda İçişleri Bakanlığı denetleyicileri var. Olaya müdahale ediyor. Türkiye'de ilk defa futbolcuların ifadeleri alınmaya başlanılacak 10 gün sonra. Bu Türk futbolunda bir milattır. Buraya kameraları koyalım, ses kaydı yapılsın, biz paraya karışmayalım. Ama kimse samimi değil. Herkes işin bahanesinde. İşin bahanesinde olmak gerçekten bu kulübün kapanmasına gider. Ama biz elimizden geldiğince tutabildiğimiz kadar bu kulübü tutmaya çalışacağız." "ÖDEMİYORUM, ALDIKLARINIZA SAYIN" Kulübe malzeme verenlerin alacakları olduğu için artık vermediğine işaret eden Aytekin, "Milyonluk cirolar yapmışlar. 10 bin TL alacakları kalmış ve her gün telefon. mal vermeyi kestiler bize. Bu adamlar bu kulüpte yöneticilik yaptılar. Konuştukları zaman mangalda kül bırakmayıp Karabükspor'u en çok sevenler. Yani anlattıkları zaman kendinizden şüphe diyorsunuz. O mu daha çok seviyor ben mi daha çok seviyorum diye. Ama 10 bin TL alacakları var, her gün telefon var. Kardeşim ben ödemiyorum, aldıklarınıza sayın. Bağış makbuzlarınız bugün yarın elinize geçer. İsimlerinizi yazdırıyorum, formayı da ömür boyu saklayın, giyin. Öyle bir dünya yok. 30 yıl bu kulübe malzeme vereceksin, fiyat soran yok, 10 bin TL alacağın olunca mal vermeyi kesiyorsun. Bu ayıptır. Bağış makbuzlarınız bugün yarın elinizde olur. Formalarınıza da yazılıyor isimleriniz" diye konuştu. "ARTIK DİLENCİLİĞİ BIRAKTIM" Para bulmak için herkesle görüştüğünü söyleyen Aytekin, "Artık dilenciliği bıraktım. Ben 2,5 aydır herkesten para istiyorum. Ben bu parayı şahsıma istemiyorum. Her gün telefon ediyorum. 580 TL telefon faturası geldi. Ben her gün para arıyorum. Onu bunu siyasileri arıyorum. Ama bir gram ilerleme yok. Siyasi seçim var. Yol, köprü, kanalizasyon yapacağız diye vaat edecekler ya, Karabük'ün en büyük sorunu Kardemir Karabükspor. Önce Kardemir Karabükspor'un sorununa çözüm bulacaklar. Hiçbir vaade gerek yok. Gelecekler buraya. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Eğer Karabük'ü ve Karabükspor'u seviyorsak" dedi.