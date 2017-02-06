(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut'tan Beşiktaş maçı uyarısı

Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut'tan Beşiktaş maçı uyarısı Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Cuma günü sahalarında Beşiktaş ile çok önemli maça çıkacaklarını belirterek, "Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında sinir harbi içerisinde geçen bir maç oynandı. Kontrol elden kaçtı. Umarım inşallah bizimle oynanacak maçta onun acısı çıkartılmaya çalışılmaz" dedi. Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, Antalya kampında Teknik Direktör Igor Tudor nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Afrika Kupası'nda bulunan Traore katılmazken, kaleci Rybka ve Tanase takımdan ayrı çalıştı. Takımla birlikte Antalya kampında bulunan Başkan Tankut, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Beşiktaş ile sahamızda çok önemli bir maç oynayacağız. Dün Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında sinir harbi içerisinde geçen bir maç oynandı. Kontrol elden kaçtı. Umarım inşallah bizimle oynanacak maçta onun acısı çıkartılmaya çalışılmaz. Bizim artık puan ya da puanlar toplamamız gerekiyor. O bakımdan Cuma günü oynayacağımız Beşiktaş maçından 3 puan bekliyoruz. Maçtan önce de futbolcularımızla görüşeceğim. Antalya kampında iyi bir çalışma süreci geçirildi. Sakat oyuncularımızın sayısı asgariyeye indi. Kalecimiz Rybka yarından itibaren takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Traore'nin maça yetişip yetişmeyeceği konusunda endişemiz var. Büyük bir ihtimalle de maçta olmayacak" diye konuştu.