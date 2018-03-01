(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor Başkanı Aytekin: "Aslanlar gibi mücadele edeceğiz"

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() KARDEMİR Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, hafta sonu sahalarında oynayacakları Galatasaray maçında aslanlar gibi mücadele edeceklerini belirterek, "Kazanmak için mücadele edeceğiz. Bir puan olur ama 3 puan olur. Kesinlikle yenilgiyi düşünmüyoruz" dedi. Kardemir Karabükspor hafta sonu sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Başkan Mehmet Aytekin, her maça ayrı ayrı baktıklarını belirterek, "Bize, 'ligden düşer misiniz, düşmez misiniz, umudunuz var mı?' diyenlere hep bunu söylüyoruz. Yani dışarıda kazanılacak 10 maçımız var. Matematiksel olarak ligde kalma umudumuz devam ediyor. Takımımız bu matematiksel hesabın içinde olduğu için, en ufak bir yılmak, vazgeçmek yok. Futbolcularımız, 'Biz düşmeyeceğiz, sonuna kadar gideceğiz, elimizden gelen mücadelenin en iyisini vereceğiz, güzel futbol oynayacağız, bunu da göreceksiniz' diyorlar" diye konuştu. Alexe ve Ferhat'ın sakatlıkları dolayısıyla maçta oynayamayacağını, Skulason'un ise durumunun maç saatinde belli olacağını ifade eden Aytekin, "Çocuklar çıkıp ellerinden geleni gösterecekler. Yener miyiz yenilir miyiz, puan alır mıyız alamaz mıyız? Bu bizim vereceğimiz mücadeleyle bağlantılı. Futbolcu arkadaşlarıma inanıyorum. Maça motive olmuş vaziyetteler. Moralleri üst düzeyde" şeklinde konuştu. Galatasaray'ın yenmek için geleceğini vurgulayan Aytekin, "Biz de Karabükspor'uz. Karabükspor hiçbir zaman yenilmek için sahaya çıkmaz. En az bir puan alacağımıza inanıyorum. Futbolcu arkadaşlarım da inanıyor. Çıkacağız sahaya aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Bir puan olur ama 3 puan olur. Kesinlikle yenilgiyi düşünmüyoruz. Bu maçtan itibaren de çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. Bu maçı kazanıp umutlarımızı ileriki haftalara taşımak istiyoruz. Taraftarlarımız ellerinden gelen gayreti göstersinler. İnşallah bu maçtan en az bir puanımız var" dedi.