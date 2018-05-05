(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor maçının ardından

Bülent DİKTEPE - KARABÜK,()





Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Yine kaybetmek üzücü. Gönül isterdi ki evimizde oynadığımız maçtan en azından bir puan alalım ama maalesef bazen mücadelemiz ve gücümüz bunları başarmaya yetmiyor. Oyuncularımı verdikleri mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Uzun zamandır zorluklar yaşıyorlar. Bu zorluklardan etkilenmemeleri mümkün değil. Onlar da etten, kemikten insanlar. Sinir uçlarına dokunmaya çalışıyoruz. Antrenman yapıyoruz, ciddi çalışıyoruz ama bu çalışmayı da destekleyecek tabii ki bir şeylerin olması gerekiyor. Biz bunları başarabilmiş değiliz. Verilen mücadelenin karşılığı puan olabilirdi, onu alamadığımız için üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Rakibimizi tebrik ediyorum. Geldiğimizden beri hep aynı şeyleri söylüyoruz. Senenin hazırlığı içerisinde olacağız. Bizi samimi olarak önümüzdeki yıla taşıyabilecek yüreklilikte oyuncularımız hangileriyse onlarla yola devam edeceğiz. Hepsini tanıma fırsatı buldum. Dolayısıyla bizde de bir fikir oluştu" dedi.



"VİCDANIMIZA MAĞLUP OLMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Maçta aleyhlerine verilen penaltı pozisyonuyla ilgili soru üzerine Karaman, "Oynadığımız son 5-6 müsabakada eğer hata görmeye çalışmış olsam çok hata görürüm ama eğer kişiler vicdanlarına yenik düşerlerse zaten mağlup olmuş demektir. Biz vicdanımıza mağlup olmamaya çalışıyoruz. Orada bir ışıkla karanlığın bir savaşı var. Işığın karanlığa hep galip gelmesini arzu ediyoruz. Bir şehrin kaderiyle alakalı, yönetilecek bir müsabakadan verilen bir karardan veya bizden dolayı bir hatadan dolayı başka birilerini de mağdur etmemek lazım. Onun için adalet çizgisinden çok fazla sapmamamız gerekiyor. Eminim ki, inanıyorum ve ümit ederim ki doğru karar vermiştir."



SERGEN YALÇIN: "3 PUAN BİZE HAYAT VERDİ"



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise "Gerçekten zor bir maç oldu. Maçtan önce en çok istediğimiz şey 3 puan almaktı. Oyunsal anlamda çok fazla değerlendirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bugünkü 3 puan bize tekrar bir hayat verdi. Çünkü bulunduğumuz pozisyon çok sağlıklı bir pozisyon değil. Önümüzdeki hafta sahamızda bir final maçı daha bekliyor bizi. Bugün itibarıyla bizim için çok önemliydi, bize hayat verdi. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Üst düzey bir performans gösterdiler. Bu kadar mücadele biz beklemiyorduk. Maçlar kolay değil. Hiç kimse çıkıp kolay kolay kazanamıyor. Kazanmak için mücadele etmek lazım, özveride bulunmak lazım, savaşmak lazım. Biz bugün memnunuz. Zor bir deplasman oldu. Bu 3 puan bize hayat verdi. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçı kazanıp nerede olduğumuza bakacağız" diye konuştu.





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