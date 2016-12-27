(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül Hedefin altında kaldık

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olarak sezonun ilk yarısında hedefledikleri puanın altında kaldıklarını, ancak 18 puanın da çok kötü olmadığını söyledi. Ligin ilk yarısını 18 puanla averajla 11'inci sırada tamamlayan Kardemir Karabükspor'un Asbaşkanı Tolga Gül, ilk yarıyı değerlendirdi. Asbaşkan Gül, hedeflerinin 21-22 puan olduğunu ancak bunun altında kaldıklarını söylerken şöyle konuştu Lige çok iyi başlamıştık. İlk 8 haftaya damgasını vuran, herkes tarafından çok konuşulan bir takım vardı. Sonraki 8 haftalık periyotta biraz düşüş yaşadık. Beklediğimizin altında kaldığımız bir puan barajındayız. Keşke 3-4 puan daha üzerinde bitirebilseydik. Hedefimize tam olarak ulaşmış olacaktık. 'HAKEM HATALARINDAN CANIMIZ YANDI' Bu düşüşte hakem hatalarının da etkili olduğunu vurgulayan Asbaşkan Gül, açıklamasına şöyle devanm etti Hakem hatalarından oldukça muzdaribiz. Hakemleri hiç konuşmak istemedim. Ama o kadar fazla üst üste geldi ki özellikle ilk yarının son maçında bardağı taşıran son damla gibi. Oyuncumuz Dany'e verilen kırmızı kart ve penaltıyı bütün kamuoyu izledi. Perşembe günü başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte kamuoyuna bir açıklama yapacağız. Bir deklarasyon yayınlayacağız. Hakem hatalarını gündeme taşıyacağız. Çünkü canımız çok yandı. Hakemlerin işi kolay değil biliyoruz. (Sessiz kalalım)diyoruz ama manidar bir şekilde sürekli o hatanın bizim üzerimizde olması artık bizi ciddi manada olumsuz düşünceye sevk etti. Karabükspor lehine olan bir hakem hatasını biri çıksın göstersin. Böyle bir hakem hatası yok. Ama Karabükspor aleyhine çok ciddi hakem hataları var. Herkesten daha fazla var. Bizim istediğimiz hata hiç olmasın. Hiç kimsenin canı yanmasın. Daha dikkatli olunsun istiyoruz. 'SHAKTARLI ZYEVHEN GELİYOR Teknik direktörleri Igor Tudor'un isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Asbaşkan Gül, bu konuda şöyle konuştu Hocamızın birinci hedefi golcü oyuncunun transferiydi. Biz de buna yoğunlaştık ve hemen kampa da katabilmek adına Shakhtar Donetsk'ten Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov ile anlaştık. Kendisi kampımızda olacak. Hocamızın belirttiği birkaç yer daha var. Bunu değerlendiriyoruz. Aynı zamanda bu maddi de bir konu. Hocamızın söylediği her alana da her şey yapılamayabilir. Değerlendiriyoruz. Ama çalışmalarımız olacak. Sadece golcü transferiyle kalmayacağız diyebilirim. Kadro dışı bırakılan oyuncularımızdan Isaac takımdan ayrıldı. Hocamız takıma dönmesini istemiyor. İshak Doğan ile bir görüşme daha yapacağız. Eğer hocamız kendisini affeder de başkanımız ve yönetim kurulumuz da uygun görürse İshak Doğan neden kampa katılmasın Asbaşkan Gül, devre arası kampını Antalya Belek'te yapacaklarını açıklarken de şunları söyledi 3 Ocak'ta Antalya'da toplanacağız. Bir haftalık bir kampımız olacak. Kamp sonunda şehrimize dönerek sahamızda oynayacağımız Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına tesislerimizde devam edeceğiz. Ligde kalıcı olmak istiyoruz.