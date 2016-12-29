(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Gül Video hakemliği uygulamasına geçilmeli

Kardemir Karabükspor'da Asbaşkan Tolga Gül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyip kulüp Başkanı Ferudun Tankut'un imzası bulunan açıklamayı okudu. Asbaşkan Tolga Gül, hakemlerin doğru ve adil kararlar verebilmesi için çağın teknolojik nimetlerinden de faydalanılıp video hakemliği uygulamasına geçilmesini istedi. 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Kardemir Karabükspor aleyhine yapılan hakem hatalarına dikkati çeken Tolga Gül, Bu hataları vicdan sahibi kimsenin sindirebileceğini sanmıyoruz. Felsefemiz hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadı, bütünleştirmeden, birlikten yana olduk. Lakin son oynanan Kayserispor maçındaki skandal hakem kararına sesiz kalmamızı bekleyenler, 8 Kasım 1994 tarihini bilmeyenlerdir. Bu hakem skandallarına seyirci kalmamızı bekleyenler, 1400 derece sıcaklıkta çalışan işçi kardeşlerimizden haberi olmayanlardır. Biz Kardemir Karabükspor kulübü olarak yapılan bu hataları, futbolcularımıza, teknik heyetimize, işçi kardeşlerimize, topyekün Karabük halkına yapılmış bir haksızlık olarak görmekteyiz. Alın teri akıtan, emek harcayan bu insanların emeklerinin heba edilmesine sessiz kalmak nezdimizde kabul edilebilir bir durum değildir dedi. 'MHK'YA OLAN GÜVENİ SORGULUYORUZ' Merkez Hakem Kuruluna (MHK) ve hakem camiasına olan güvenlerini sorgulamaya başladıklarını ifade eden Gül, şöyle dedi Geçtiğimiz 16 haftada takımımız aleyhine verilen 7 penaltının, verilen, verilmeyen kartların, lehimize verilmesi gereken fakat verilmeyen penaltıların tekrar gözden geçirilmesini siz kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kayserispor maçında top Dany'ın vücuduna bile değmeden koltuk altından dışarı çıkmıştır. Maçın orta hakemi düdüğünü çalmış, penaltı kararı vermiş ve oyuncumuz Dany'e kırmızı kart göstermiştir. Devre arasında bu kararı hangi gerekçe ile verdiğini sorduğumuzda, Dany'nin ellerini yukarıya kaldırdığını gördüğünü, ellerini yukarıya kaldırmasının bir art niyet göstergesi olduğunu ve pozisyon golle sonuçlanmadığı için penaltı ve kırmızı kart verdiğini ifade etmiştir. Yani hakem sadece Dany'nin ellerini yukarı kaldırmasına penaltı kararı vermiş, bu hareketi art niyetli hareket olarak tanımlayıp bir takımın emeği ile oynamıştır. Topun Dany'nin neresine çarptığını dahi görmemiştir. Böyle komik bir gerekçeyi hangi akılla hangi vicdanla sunduğunu bilmek istiyoruz. VİDEO HAKEMLİĞİNE GEÇİLMELİ Kardemir Karabükspor olarak Türk futbolunun yanlış hakem kararları ile zarar görmesini endişe ile izledikerini ifade eden Gül, şöyle devam etti İlk yarıda Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor ile oynadığımız müsabakalarda gol ile sonuçlanan pozisyonlarda kural hatası yapılmasına rağmen Türk hakemlerine prestij kaybı yaşatmamak ve kaos ortamı yaratmamak adına konunun üzerine gidilmemiştir. Dünya üzerinde çok yüksek meblağların döndüğü dev bir sektör içerisinde kendimize yer buluyorsak, futbol oyunu birçok insanın geçim kaynağı olan bir iş kolu haline geldiyse bunu en doğru biçimde art niyetsiz, adilce yürütmek Türkiye Futbol Federasyonu'nun, MHK'nin ve biz futbol kulüplerinin sorumluluğundadır. Bu bağlamda hatalı pozisyonların aydınlatılabilmesi, hakemlerimizin doğru ve adil kararlar verebilmesi için çağın teknolojik nimetlerinden de faydalanılıp video hakemliği uygulamasının bir an evvel ülkemizde hayata geçirilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz.