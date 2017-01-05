Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaev İstanbul'a geldi. Kiev'den tarifeli uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Karavaev'i Fenerbahçe kulübü yetkilileri karşıladı. Havalimanından konaklayacağı otele götürülen Ukraynalı futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçecek. Oleksandr Karavaev'in, Fenerbahçe'nin 6 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampına katılması bekleniyor.
(Görüntülü Haber) Karavaev İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaev İstanbul'a geldi. Kiev'den tarifeli uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Karavaev'i Fenerbahçe kulübü yetkilileri karşıladı....
05 Ocak 2017 Perşembe 08:24
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