Yunan polisi köpek eşliğinde bomba araması yaptı ALİ DANAŞ ATİNA,() UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile Beşiktaş yarın Karaiskakis Stadı'nda karşılaşacaklar. Maçın yapılacağı statta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gerçekleştireceği basın toplantısı öncesinde Yunan polisi, köpek eşliğinde basın toplantı odası ve gazetecilerin çalışma alanında bomba araması yaptı.
(Görüntülü Haber) Karaiskakis Stadı'nda güvenlik üst düzeyde
Yunan polisi köpek eşliğinde bomba araması yaptı ALİ DANAŞ ATİNA,() UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile Beşiktaş yarın Karaiskakis Stadı'nda karşılaşacaklar. Maçın yapılacağı statta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol...
08 Mart 2017 Çarşamba 21:21
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