(Görüntülü Haber) Kar voleybolu Avrupa Kupası Erciyes'te başladı

Kayseri- Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları sonucunda, dünya standartlarındaki tesisleri ve pistleriyle "Evrensel Kış Sporları Merkezi" konumuna gelen Erciyes Kayak Merkezi, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kış sporlarındaki dünya trendlerini Türkiye'ye getirerek ilklere imza atan Erciyes Kayak Merkezi, 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde, son dönemlerin gözdesi olan "Kar Voleybolu" turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Uluslararası profesyonel sporcuların mücadelesine sahne olacak Kar Voleybolu Avrupa Kupası'nın 1.turu, ilk kez Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Erciyes'te başladı. 2017 CEV KAR VOLEYBOLU AVRUPA KUPASI 1. TURU ERCİYES DEVELİ KAPI'DA Organizasyona Türkiye, Romanya ve Slovakya gibi ülkelerden 13 erkek, 10 kadın olmak üzere 23 takım katılacak. Müsabakalar erkekler ve bayanlar kategorilerinde ayrı ayrı çift eleme usulüne göre oynatılacak. Turnuva sonunda her bir kategoride ilk 8'e giren takımlara para ödülü ve kupaları verilecek. Cev Kar Voleybolu Avrupa Kupası, 18-19 Şubat tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi, Develi Kapı'da yapılıyor. Takımlar arasındaki oyunlar 18 Şubat Cumartesi günü sabah 09:00'da üç sahada başlayıp, akşam üstü 17:00'ye kadar devam ediyor. 19 Şubat Pazar günü ise müsabakalar erkeklerde ve kadınlarda yarı final maçları ile sabah 9:00'da başlayacak. 10:00'da üçüncülük maçları oynanırken final müsabakaları ve ödül töreni ise 11:00-12:45 saatleri arasında yapılacak. Sabah 11:00'de Erkekler Final maçı başlayacak hemen ardından da kadınlar final maçı oynanacak. Müsabakalar sona erdikten sonra ödül töreni gerçekleştirilecek. Final maçları ve ödül töreni TRT Spor tarafından naklen yayınlanacak. Avrupa Kar Voleybolu Turnuvası, etkinliğin yanı sıra ekstra eğlenceler ve şovlarla renklenirken, gelen misafirler için keyifli bir hafta sonu aktivitesine dönüşüyor. Erciyes'e gelecek olan yerli - yabancı oyuncular ve ziyaretçiler, Kayseri'nin yerel lezzetleriyle de Türk mutfağının tadını çıkarma fırsatı bulacaklar. Sekiz ayrı tur olarak düzenlenen 2017 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun yapılacağı ülkeler ise şöyle; 1. Tur - Erciyes Kayseri Türkiye (18-19 Şubat 2017) 2. Tur - Spindleruv Mlyn Çek Cumhuriyeti (25-26 Şubat 2017), 3. Tur - Uludağ Bursa Türkiye (3-5 Mart 2017) 4. Tur - Disentis İsviçre (11-12 Mart 2017), 5. Tur - Kjanska Gora Slovenya (18-19 Mart 2017), 6. Tur - Wagrain-Kleinarl Avusturya (25-26 Mart 2017), 7. Tur - Malbun Lihtenştayn (1-2 Nisan 2017) 8. Tur - Kronplatz / Plan de Corones İtalya (8-9 Nisan 2017)