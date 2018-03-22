(Görüntülü Haber) Kano'da Gloria Canoeing Cup 5000 Metre Durgunsu Turnuvası yapıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde 13 ülkeden 170 sporcunun katılımıyla Gloria Canoeing Cup 5000 Metre Durgunsu Turnuvası yapıldı.





Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) ve Türkiye Kano Federasyonu tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde Gloria Canoeing Cup 5000 Metre Durgunsu Turnuvası düzenlendi. Acısu Deresi'nde gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye, Kazakistan, Belarus, Ukrayna, Letonya, İngiltere, Estonya, Özbekistan, Kolombiya, Rusya, Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan'dan 170 sporcu katıldı.



Turnuvada K1 büyük erkekler 5 bin metre kategorisinde Belarus'tan Aleh Yurenia birinci oldu. İkinciliği Kazakistan'dan İlya Golendov, üçüncülüğü ise takım arkadaşı Andrey Yerguchyov elde etti.



K1 büyük kadınlar 5 bin metre kategorisinde Sırbistan'dan Staroviç Milica birinci, takım arkadaşları Bedocs Kristina ikinci ve Dostanic Mariya üçüncü oldu.



C1 büyük erkekler 5 bin metre kategorisinde Belarus'tan İvan Patapenka birinci oldu. Litvanya'dan Alvis Tints ikinci, Ukrayna'dan Eduard Shemetylo üçüncülüğü elde etti.



C1 büyük kadınlar 5 bin metre kategorisinde Belarus'tan Alena Nazdrova birinci olurken, takım arkadaşı Volha Klimava ikinci, Ukrayna'dan Liudmila Luzan üçüncü oldu.



K1 genç erkekler 5 bin metre kategorisinde Belarus'tan Kiryl Smalianik birinci, takım arkadaşları Anton Novak ikinci, Uladzislau Litvinau üçüncü oldu.



K1 genç kadınlar 5 bin metre kategorisinde Doğa Güleken birinci oldu. İkinciliği Sümeyye Çelik elde ederken, Litvanya'dan Katrina Smiltniece üçüncü oldu.



Genel klasmanda büyük erkekler kategorisinde Belarus takımı birinci, Kazakistan ikinci, Litvanya üçüncü oldu. Büyük kadınlarda Sırbistan birinci olurken, Belarus ikinciliği, Ukrayna ise üçüncülüğü elde etti. Genç erkeklerde Belarus takımı birinci oldu. İkinciliği Ukrayna, üçüncülüğü ise Litvanya elde etti. Genç kadınlarda Türkiye birinci, Litvanya ise ikinci oldu.



Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir tarafından verildi.



Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, "Dünya kupalarında bile bu kadar sporcu bir arada yarışmadı. Uluslararası Kano Federasyonu'nun 2018 yılında Antalya ve Türkiye'de yapılan ilk yarış. Bizim için önemli. Federasyon olarak hedefimiz olimpiyat ve Akdeniz Gençlik Olimpiyatları. 2 yıl gibi bir süremiz var. Ona göre çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Oraya birden fazla sporcu ile katılacağımızı umuyorum" dedi.



Genç erkekler ve büyük kadınlar milli takımın Antalya kampı da bu yarışmayla birlikte sona erdi. Önümüzdeki haftadan itibaren Muğla'da büyükler kano milli takımı oyuncuları kampa gireceği belirtildi.