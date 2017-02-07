(Görüntülü Haber)Kahramanmaraş'ta 130 güreşçi şampiyonada ter döktü

KAHRAMANLAR ŞEHRİNDE KIRAN KIRANA GÜREŞLER YAPILDI Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince gerçekleştirilen Ulusal 11. Kurtuluş Güreş Turnuvası sona erdi. Batıpark Spor Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen güreş turnuvasına, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Sancaktepe Spor, Ankara ASKİ Spor, Ankara TEDAŞ, Ankara İller Bankası, Tokat, Çorum, Kocaeli, Bursa, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor olmak üzere 130 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakaların sonunda takım halinde Ankara TEDAŞ 1. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor 2., Kocaeli Körfez Belediyesi 3. Oldu.Güreş Turnuvası’nda 8 sıklette müsabakalar yapıldı ve birincilere 5 bin, ikincilere 3 bin, üçüncü ve dördüncülere de bin TL ödül verilirken, 1. Takıma 4 bin, 2. Takıma 3 bin, 3. ve 4. Takımlara ise 2’şer bin TL takım tasnifi ve kupaları verildi.Ödül töreninde bir konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç: "Bundan 97 yıl önce kahraman ecdadımız birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek işgalci güçleri şehrimizden kovmuştur. Bizler de bu tür etkinliklerle kahraman ecdadımızı yad ederek ecdadımızın kahramanlığını gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Güreşin beşiği olan Kahramanmaraş’ta başta güreş sporumuz olmak üzere sporun her branşına destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince düzenlediğimiz Ulusal 11. Kurtuluş Güreş Turnuvası’na katılan tüm takımlarımızı ve güreşçilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Dereceye giren güreşçilere madalyaları ve para ödülleri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve diğer ilgililer tarafından verildi. Ulusal 11. Kurtuluş Güreş Turnuvası’nda dereceye giren güreşçilerin isimleri şöyle; 57 Kg. 1.Ziya Daylak, 2.Şaban Kızıltaş, 3.Ahmet Peker / 61 kg 1.M.Emin Öğüt 2.Mustafa Kartal 3. Utku Doğan / 65 kg 1.Selahattin Kılıçsallayan 2.Selim Kozan 3.M.Recep Aktaş / 70 kg 1.Mustafa Kuyucu 2.Samet Ak 3. Serhat Aslan / 74 kg 1.Ayhan Sucu 2. Ender Coşkun 3. Mehmet Özdemir / 86 kg 1.Ahmet Bilici 2. Osman Geçen 3. Fırat Binici / 97 kg 1.Fatih Yaşarlı 2. Mustafa Sessiz 3. Ali Önceoğlu / 125 kg 1.Kenan Gör 2.Onur Alkanoğlu 3. Bekir Eryücel / Görüntü Dökümü --------------------- turnuvadan görüntüler güreşçilyerden görüntü müsabakalardan görüntü Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile röp. madalya töreni detaylar Haer-Kamera: KAHRAMANMARAŞ ()