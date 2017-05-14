(Görüntülü Haber) Kağıthane'de yapılan "Ok atma yarışması" renkli görüntülere sahne oldu

KÂĞITHANE Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ kapsamında, 22’ncisi gerçekleştirilen ‘Geleneksel Ok Atma Yarışması’ renkli görüntülere sahne oldu. Hedef tahtasını isabet ettirmek için kıyasıya rekabet eden onlarca okçu, içleri altın dolu testileri vurarak altın kazanmak için büyük çaba sarf etti.





Hasbahçe Güreş Alanı’nda düzenlenen okçuluk yarışmasına Türkiye’nin dört bir yanından onlarca sporcu ve vatandaş katıldı. Yarışmada 50’ye yakın sporcu geleneksel ve modern okçuluk dalında hünerlerini sergiledi. Müsabakalar öncesinde geleneksel okçuluk sporcuları ve Macaristan’dan davetli olarak gelen Macar okçuluk takımı tarafından özel gösteriler yapıldı.





Islık oku, hedef ve menzil atışları yapan okçular, çeşitli modern ve geleneksel kategorilerde mücadele etti. Müsabakalara katılan sporcuların çoğunluğunun gençlerden oluşu, bu geleneksel spora gençlerin merakını da gözler önüne serdi.





Müsabakaların son bölümündeyse tüm sporcular içerisinde 10 adet çeyrek altının bulunduğu testiyi kırmak için yarıştı. Kâğıthane’de her yıl yapılan okçuluk yarışlarının testi kırma bölümünde bu yıl alışılmışın dışında bir olay yaşandı. Toplam 50 sporcunun testiyi ok atarak kırmak için sıraya girdiği yarışta, ilk sıradaki Muammer Bilgili isimli sporcu ilk atışta testiyi kırarak büyük ödülün sahibi oldu. Kazanacağını tahmin etmediğini belirten Bilgili, kazandığı altınları nereye harcayacağını bilmediğini ifade etti.





“MALAZGİRT SAVAŞI OKLARLA KAZANILDI”





Selçuklular ve Bizanslılar arasında yapılan Malazgirt Savaşı’nda, Selçuklu ordusunun tamamının atlı okçulardan oluştuğunu söyleyen Tirendaz Grubunun üyesi olan Harun Deniz, ‘’Okçuların isabetli atışlarıyla Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır. Ordunun okçuluk temeli olması Selçukluların, Harçlıları durdurmasını sağlamıştır. Türklerin geleneksel olarak ok ve yaya olan tutkusu sportif olarak devam ediyor’’ dedi.





Tirendaz Grubunda 1.5 yıldır okçuluk yapan, Sehithan Daştan da acemi okçuların bu spora ‘Kepazekeş’ olarak başlandığını, belirli kademeye geldiğinde ise ‘Kemankeş’ olduklarını ve okçuluğun çok keyifli bir spor olduğunu belirtti. Yağız Bilgili ise, ok atmadığı zamanlarda kendini kötü hissettiğini kaydederken, 4 yıl ok atan İrem Deniz ise, “Okçuluk disiplinli bir spor ve bu sporda heyecana yer yok. Okçuluk sporundan sonra insanlar başladıkları işe daha kolay odaklanabiliyorlar” şeklinde konuştu.





‘’OKÇULUĞUN EN ÖNEMLİ KISMI KIZIMA ÖRNEK OLMAM’’





Geçen yılki Sadabad Yaz Etkinliği’e hamile olduğu için katılamayan Mehtap Gülfırat , “Bu yıl çocuğumla katıldı. Bu çok güzel bir duygu. Okçuluğun birçok artısı var. En önemlisi kızıma ve tüm kadınlara örnek olmak istiyorum” dedi.





“ALTINLAR ANNELERİNİN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN”





Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, okçuluk yarışmaları için, “Geleneksel ve modern okçu yarışmalarına katılan herkese teşekkür ederim. Geleneksel hale gelen testi kırmasını da yaptık. Annesinin ak sütü gibi helal olsun” ifadelerini kullandı.





Sadabad Yaz Etkinliğin’de 22’ncisi düzenlenen geleneksel testi kırma yarışmasına katılan 21 modern okçulara da ödüller verildi.