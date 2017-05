(Görüntülü Haber) Kağıthane'de "Atlı Cirit" yarışmaları büyük ilgi gördü

İSTANBUL, () - KÂĞITHANE Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Erzurum, Sivas, Uşak ve Manisa’dan gelen atlı cirit takımlarının mücadele ettiği "Atlı Cirit Müsabakaları" büyük ilgi gördü. Atlı cirit sporunu tanıtmak amacıyla Hasbahçe Cirit Sahası’nda dün düzenlenen etkinlikte, Macaristanlı sporcular Atlı Okçuluk gösterisi gerçekleştirdi. Şehirlerarası yapılan müsabakaların ardından, karma takımların oluşturduğu Kara Cirit Müsabakası da gerçekleştirildi. Oldukça sportmence geçen ve toplamda 50 sporcunun mücadele verdiği karşılaşmalar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. “BEN ONLARI GÖRDÜM MÜ AKINCILARI GÖRÜYORUM” Ata sporu ciriti izlerken duygusal anlar yaşayan 76 yaşındaki Kemal İnce, “Allah ciriti başarılı kılsın, ata sporunu dünyaya tanıtsın. Ben onları gördüm mü akıncıları görüyorum. Allah onlardan razı olsun, Allah onlara kuvvet versin ki bu sporu, Osmanlı’yı dünyaya tanıtabilsinler. Allah askerimize, ordumuza, sporcularımıza başarı versin, dünyada hâkim kılsın” ifadelerini kullandı. 25 Sene cirit oynadığını belirten Erzurumlu Fahri Yıldırım da, “Önceden her hafta kar kış demeden meydanlarda cirit oynardık. Erzurum’un en güzel sporu atlı cirittir. Ben de atlı cirite hep hevesli olmuşumdur” şeklinde konuştu. “DAHA ÖNCE ATLI CİRİTİ HİÇ GÖRMEMİŞTİM” Daha önce atlı cirit sporunu tanımadığını kaydeden 14 yaşındaki İshak Kalaycı, “Çok güzel ve çok eğlenceli bir spor. Biraz daha büyüdüğümde atlı cirit oynamayı deneyebilirim” dedi. Hasbahçe’ye gelerek ata sporu atlı ciriti öğrendiğini dile getiren Burak Yaşar, ahırda atları sevdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Sporculara ödüllerini takdim eden Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, kazananın spor olduğu etkinlikle ilgili şöyle konuştu: "Anadolu’nun dört bir yanından gelen Türkiye’nin en başarılı kulüpleri burada mücadele ettiler. Ciritçiler 2016-2017 yılının en başarılı sporcuları. Gösterileri çok güzeldi. Ayrıca bugün aramızda Macaristan’dan gelen sporcularımız da vardı. Onlar da at üzerinde ok, yay ve kalkan kullanmayı gösterdiler. Katılım gösteren tüm sporculara teşekkür ediyoruz.”