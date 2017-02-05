SİNAN KABATEPE/EREĞLİ(ZONGULDAK), () Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde oynanan Ereğli Belediyespor - Beşiktaş Spor Kulübü Kadınlar 1.Ligi karşılaşmasının ardından iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Pet şişelerin havada uçuştuğu olaylar polisin araya girmesi ile son buldu. Beyçayırı Stadı'nda oynanan Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1.Ligi karşılaşmasında Ereğli belediye spor ile Beşiktaş Spor Kulübü futbol takımları karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın sonunda Beşiktaş Spor Kulübü, Ereğli Belediyespor'u 5-1 mağlup etti. Maçın bitiminde her iki takım taraftarları birbirlerine kötü tezahüratlar yaparak sataşmaya başladı. Sözlü tartışmanın üzerine sinirlenen taraftarlar söktükleri koltukları, pet şişeleri birbirlerine attı. Çıkan kavgayı polis ile birlikte tribünlerin önüne gelen ev sahibi takımın kadın futbolcular önlemeye çalıştı. Kavganın sona ermesinin ardından konuk takım polis eskortluğunda ilçeden ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Kadınlar maçında erkekler kavga etti
SİNAN KABATEPE/EREĞLİ(ZONGULDAK), () Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde oynanan Ereğli Belediyespor - Beşiktaş Spor Kulübü Kadınlar 1.Ligi karşılaşmasının ardından iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Pet şişelerin...
05 Şubat 2017 Pazar 19:23
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