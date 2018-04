(Görüntülü Haber) Kadınlar CEV Kupası Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA medyayla buluştu

Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Motta: "Şampiyonlar Ligi için yeterli olduğumuzu düşünüyorum" "Kazandığımız için mutluyuz" "Hedefimiz her zaman kazanmak" Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,() Kazandıkları şampiyonluğun bu sezon için önemli bir kupa olduğunu ifade eden Marco Aurelio Motta, "Kazandığımız için çok mutluyum" dedi. Kadınlar CEV Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Eczacıbaşı VitrA takımı medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. CEV Kupası'nın ardından ligde oynayacakları VakıfBank serisi için değerlendirmelerde bulunan Motta, "5 maçlık VakıfBank serisi başlıyor. Ligi 1'inci ve 2'nci bitiren takımların finalinde karşılaşacağız. Gerçekten zorlu ve mücadele gücü yüksek maçlar bekliyorum. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. "HEDEFİMİZ HER ZAMAN KAZANMAK" Bu sezon 3 kulvarda da final oynadıklarını hatırlatan Motta, "Önemli olan çok iyi bir voleybol sergilememiz. Bu sene 3 kupada da finale çıktık. Hedefimiz her zaman kazanmak. Hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Dediğim gibi önemli olan iyi voleybol oynamak ve bunu devam ettirmek. Takımımızı buna göre, en yukarıya çıkarmak için hazırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi için yeterli olduğumuzu düşünüyorum. Gelecek sene de elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. Açıklamalar ardından Eczacıbaşı VitrA oyuncuları basın mensuplarına kazandıkları kupa ile poz verdi.