(Görüntülü Haber) Kadınlar boks şampiyonasında yumruklar ring dışına taştı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi. Ring dışında da yumrukların konuştuğu müsabakalar sırasında, Avrupa şampiyonu milli boksör 19 yaşındaki Urguya Us ve antrenör babası 44 yaşındaki Fazlı Us, Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu 48 yaşındaki İsmail Nazlı ile yumruk yumruğa kavga etti. Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, Değirmenbaşı Mevkii'ndeki Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 42 ilden 521 sporcunun katıldığı şampiyona, 13 Şubat'ta başlayarak 5 gün sürdü. Şampiyonanın son gününde kadın boksörler, final müsabakaları için ringe çıktı. Nefes kesen mücadelelere sahne olan müsabakalarda, kadın boksörler altın madalyaya uzanabilmek için yumruklarını konuşturdu. Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi. YUMRUKLAR RİNG DIŞINDA DA KONUŞTU Yaklaşık 200 seyircinin tribünden izlediği müsabakalarda, ring dışında yaşanan bir kavga şampiyonaya gölge düşürdü. İddiaya göre, dünkü yarı final müsabakasında rakibine yenilerek şampiyonayı bronz madalyayla tamamlayan Avrupa şampiyonu milli boksör Urguya Us ve antrenör babası Fazlı Us, 3'üncülük kürsüsüne çıkmadan, madalyalarını alarak salondan ayrılmak istedi. Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu İsmail Nazlı, Fazlı Us'a kürsüye çıkmadan madalya veremeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma, hakem masalarının üzerinde yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk ve tekmeler savuran ikiliyi, araya giren hakemler ve jandarma ayırdı. Bu sırada koşarak kalabalığın içine dalan Urguya Us, Nazlı'ya yumruk atmaya çalıştı. Salonda kavga nedeniyle arbede yaşanırken, milli boksör ve babası uzun süre sakinleştirilemedi. Salondan çıkarılan ve birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifade vermek üzere Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. ALTIN MADALYAYA UZANAN SPORCULAR Tarafların salondan çıkarılmasının ardından şampiyona büyük kadınlar final müsabakalarıyla sona erdi. Milli takım seçmelerinin de yapıldığı şampiyonada, yıldız kadınlar 46 kiloda Melikenur Güneş, 48 kiloda Hatice Akbaş, 50 kiloda Kardelen Cinkaya, 52 kiloda Öznur Yıldız, 54 kiloda Arife Yeliz Altın, 57 kiloda Rümeysa Ataş, 60 kiloda Gözdenur Sönmez, 63 kiloda Tuğçe Bektaş, 66 kiloda Nagihan Keskin, 70 kiloda Ece Manavoğlu, 75 kiloda Duygu Öztük, 80 kiloda Sena Erdoğan ve +80 kiloda Büşra Işıldak birinci oldu. Genç kadınlar 48 kiloda Hamide Yavuz, 51 kiloda Beyza Saraçoğlu, 54 kiloda Ayten Cumentor, 57 kiloda Havanur En, 60 kiloda Çağla Aluç, 64 kiloda Canser Ortu, 69 kiloda Ayşegül Sağır, 75 kiloda Selma Karakoyun, 81 kiloda Tuana İzel Yılmaz ve 81 üstü kiloda İrem Uzun birinci oldu. Büyük kadınlarda ise 48 kiloda Ayşe Çağırır, 51 kiloda Elif Nur Coşkun, 54 kiloda Merve Özge Arslan, 57 kiloda Özlem Dinç, 60 kiloda Satı Burcu, 64 kiloda Gülsüm Tatar, 69 kiloda Sema Çalışkan, 75 kiloda Busenaz Sürmeneli, 81 kiloda Elif Güneri ve 81 üstü kiloda Şennur Demir birinciliği elde etti.