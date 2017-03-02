(Görüntülü Haber) Kadın milli futbolcular Romanya'ya yenildi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 4 takımın katılımıyla düzenlenen Goldcity Woman's Cup'ta Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, Romanya'ya 3-1 yenildi. Alanya Goldcity Turizm Kompleksi ile Evima Football tarafından ortaklaşa düzenlenen Goldcity Woman's Cup başladı. Türkiye, Romanya, Kosova ve Polonya'nın kadın A milli takımlar düzeyinde katıldığı turnuvanın ikinci maçında Türkiye ile Romanya karşılaştı. Goldcity Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Romanya Florentina Olar ve Anne Banuta'nın golleriyle 2-0 önde kapattı. Romanya ikinci yarıda Adina Giurgin'in ayağından bulduğu golle 3-0 öne geçerken, Türkiye'nin tek golünü ise Melike Pekel kaydetti. Karşılaşma 3-1 tamamlandı. 'EKSİKLERİMİZİ GÖRÜYORUZ' Türkiye Kadınlar A Milli Takım Teknik Direktörü Talat Tuncel, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, Romanya'ya yenilmelerine rağmen eksikliklerinin görülmesi açısından değerli bir maç olduğunu söyledi. Eksiklikleri olmasına rağmen ilk yarı iyi mücadele etiklerini belirten Tuncel, İkinci yarıda ise özgüvenimizin yerine gelmesiyle daha iyi bir mücadele verdik. Mağlubiyet hiçbir zaman iyi değil ama oyuncularımızı görme açısından ve oyuncuların mücadelesinden memnunum dedi. HEDEF DÜNYA KUPASI Milli takım kadrosunun genç oyunculardan oluştuğunu anlatan Tuncel, Takımın yaş ortalaması 22. Bu yıl çok yeni oyuncumuz var. Geçen senelerde oynadığımız Avrupa Kupası maçlarından çok farklı bir kadroyla sahaya çıktık. Bundan sonra da gençlerle devam etmeyi düşünüyoruz. Bu kampa da genç bir kadro ile geldik. Fareo Adaları'na da bu kadro ile gitmeyi düşünüyoruz. Dünya Kupası ön elemelerinde Fareo Adaları, Lüksemburg ve Karadağ ile aynı gruptayız. Grubu geçerek Dünya Kupası elemelerine katılmaya çalışacağız diye konuştu. 7 Mart'ta sona erecek turnuvanın ilk maçında ise Polonya, Kosova'yı 5-0 mağlup etti.