Tatbikat olduğu ortaya çıktı Ercan ATA - ANTALYA / Judo Grand Prix müsabakaları öncesi Antalya'da kamp yapacakları otele yerleşen Judo Milli Takımı, yabancı sporcular ve idareciler ile birlikte yaklaşık 900 kişi 'yangın' paniği yaşadı. Antalya'da yarın başlayacak olan organizasyona 52 ülkeden 120'si kadın, toplam 352 sporcu katılacak. Türkiye'yi kadınlarda 20, erkeklerde ise 17 sporcunun temsil edeceği Grand Prix müsabakaları öncesi yapılan kura çekiminin ardından odalarına çekilen sporcular ve idareciler saat 15.40'ta verilen yangın alarmı ile büyük şok yaşadı. Birçok kafilenin odalardan çıkmadığı otelde müşterilerin bahçeye toplanması istendi. Farklı dillerde yapılan anoslar sonunda gerçek anlaşıldı. Bahçeye inenler olayın tatbikat olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı.
(Görüntülü Haber) Judo Milli Takımı'nın kaldığı otelde çalan yangın alarmı panik yarattı!
Tatbikat olduğu ortaya çıktı Ercan ATA - ANTALYA / Judo Grand Prix müsabakaları öncesi Antalya'da kamp yapacakları otele yerleşen Judo Milli Takımı, yabancı sporcular ve idareciler ile birlikte yaklaşık 900 kişi 'yangın'...
05 Nisan 2018 Perşembe 16:24
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